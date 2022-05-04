ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Цель любого украинца – восстановить нашу территориальную целостность в международно признанных границах. Невозможно все и сразу

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Цель любого украинца восстановить нашу территориальную целостность в международно признанных границах. Я понимаю, что невозможно все и сразу
Зеленский: Цель любого украинца – восстановить нашу территориальную целостность в международно признанных границах. Я понимаю, что невозможно все и сразу
Фото: president.gov.ua

Первоочередная задача Украины сейчас – вернуть территории, захваченные РФ после 24 февраля, и максимально оттеснить российские войска, но глобальная цель – восстановить суверенитет страны в международно признанных границах.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в ходе обращения к участникам сессии Wall Street Journal CEO Council Summit, видео опубликовали в YouTube Офиса президента.

"Наша задача номер один – отправить и дожать войска РФ на территории, где они были до 24 числа [24 февраля]. Мы понимаем, что восстановить территориальную целостность полностью на временно оккупированном полуострове Крым будет сложно. И все же я считаю, что мы сможем, показав свою мощь (а мы ее демонстрируем как можем), потом перейти на дипломатический путь. Потому что любая война заканчивается дипломатией", – сказал Зеленский. 

Президент считает, что Украине сейчас нужно "выдержать, выдавить [РФ] благодаря тому или иному оружию и санкционной поддержке наших партнеров, выдавить максимально с нашей территории". 

"В любом случае все равно [война] завершится тем или иным форматом переговоров", – добавил он. Президент не стал прогнозировать длительность переговорного процесса. 

"Цель любого украинца – восстановить нашу территориальную целостность в международно признанных границах. Я понимаю, что невозможно все и сразу. Сначала нужно сделать соответствующие шаги, чтобы остановить войну, а потом уже вступит дипломатия. Сегодня желательно было сделать первый этап – остановить Россию и ее продвижение вперед. Мы это сделали", – подчеркнул он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. В России войну называют "спецоперацией".

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 4 мая потери российских оккупантов достигли около 24,5 тыс. личного состава, более 1 тыс. танков, 194 самолета, 155 вертолетов и сотни единиц другой техники.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Крым, Украина, захват, вторжение, Владимир Зеленский, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Ступка о новом романе жены: Конечно, я на такое не рассчитывал. Едешь с женой в США, а потом она говорит: "Извини, у меня американец"
  Ступка о новом романе жены: Конечно, я на такое не рассчитывал. Едешь с женой в США, а потом она говорит: "Извини, у меня американец"
  Кошевой о 69-летнем Путине: Дед болеет, и ему та жизнь, как сраке дверца
  Кошевой о 69-летнем Путине: Дед болеет, и ему та жизнь, как сраке дверца
"Те, кто это делает, помогают врагу". Хименес-Браво обратился к украинцам с призывом
"Те, кто это делает, помогают врагу". Хименес-Браво обратился к украинцам с призывом
"Для меня будет лучшим подарком, если мы соберем средства на покупку автомобилей для ВСУ". Каменских рассказала, какое желание загадала на 35-летие
"Для меня будет лучшим подарком, если мы соберем средства на покупку автомобилей для ВСУ". Каменских рассказала, какое желание загадала на 35-летие
"Я в ужасе". Киркоров рассказал о зомбировании в российском обществе
"Я в ужасе". Киркоров рассказал о зомбировании в российском обществе
"Боятся, что кто-то примет их за россиян". Дочь Егоровой рассказала, как ее малолетние дети сами перешли на украинский язык
"Боятся, что кто-то примет их за россиян". Дочь Егоровой рассказала, как ее малолетние дети сами перешли на украинский язык
"Если не в курсе, так же выглядит иероглиф "бездельник". Арестович показал, каким его изобразил сын на своем рисунке
"Если не в курсе, так же выглядит иероглиф "бездельник". Арестович показал, каким его изобразил сын на своем рисунке
  "Никогда не забуду, как прижимала сына, когда пролетали ракеты". MamaRika посвятила песню украинским матерям, спасающим своих детей от войны
  "Никогда не забуду, как прижимала сына, когда пролетали ракеты". MamaRika посвятила песню украинским матерям, спасающим своих детей от войны
Мантии Гарри Поттера продают в поддержку Украины
Мантии Гарри Поттера продают в поддержку Украины
"Для меня выезд из Украины за границу измена". Актриса Саливанчук рассказала о желании вступить в ВСУ
"Для меня выезд из Украины за границу – измена". Актриса Саливанчук рассказала о желании вступить в ВСУ
"Пойдут пятки целовать к тому, кого называли "нациком". Ефросинина заявила, что россияне раскаются перед украинцами
"Пойдут пятки целовать к тому, кого называли "нациком". Ефросинина заявила, что россияне раскаются перед украинцами
В прославившейся благодаря Джоли львовской кофейне рассказали, какую выручку получили в день ее неожиданного визита
В прославившейся благодаря Джоли львовской кофейне рассказали, какую выручку получили в день ее неожиданного визита
Орбакайте опубликовала первый пост после скандала с Симоньян, Галкиным и Пугачевой
Орбакайте опубликовала первый пост после скандала с Симоньян, Галкиным и Пугачевой
"Все дети Украины теперь взрослые. Их детство украли проклятые орки". Тринчер побывала в шелтере для переселенцев
"Все дети Украины теперь взрослые. Их детство украли проклятые орки". Тринчер побывала в шелтере для переселенцев
"Немного приболела. Это нервное". Никитюк рассказала о своем состоянии
"Немного приболела. Это нервное". Никитюк рассказала о своем состоянии
"В эти сложные времена ты стала символом нашей страны, рупором народа". Потап, находясь за границей, обратился к "самой красивой женщине в мире"
"В эти сложные времена ты стала символом нашей страны, рупором народа". Потап, находясь за границей, обратился к "самой красивой женщине в мире"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Эта потаскуха работала и жила в Украине, а сейчас засунула язык в свою задницу". Узелков высказался о певице Елке (792936)
2
"Она – прирожденный российский политик". Невзоров заявил, что Херд, испачкавшая постель мужа фекалиями, могла бы сделать карьеру в Госдуме РФ (130462)
3
46-летний украинский ведущий во время войны выехал из Украины. Он засветился в Берлине в компании жены мэра Киева. Фото (53705)
4
"На что способна украинская физика, показали два "Нептуна". Украинцы ответили "эксперту" Новгородцеву на заявление об украинском языке и науке (51265)
5
Путин готовится к хирургической операции. Названы болезни президента РФ – СМИ (43107)
6
Стало известно, присутствовал ли Путин, когда Кабаева рожала от него, и с кем еще были отношения у гимнастки – СМИ (35960)
7
"Срут прямо в рот". Симоньян, отвечая Киркорову, заступившемуся за Галкина, рассказала о "сексуальных извращениях" Пугачевой (24666)
8
Орбакайте опубликовала первый пост после скандала с Симоньян, Галкиным и Пугачевой (22858)
 
 
 
 