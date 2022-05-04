Зеленский: Россия постепенно становится все более изолированным государством

Зеленский: Полная изоляция РФ, помощь и восстановление Украины. Когда будут эти три вещи, и Россия, и каждый другой потенциальный агрессор увидят, что войной ничего не добиться Фото: president.gov.ua

"Должна исчезнуть одна вещь. Это сохранение отношений – как политических, так и бизнеса, – любой ценой с тем, кто не уважает международное право и не признает договоры, которые сам подписывает. Эта вещь должна исчезнуть из жизни всего мира, жизни свободного мира. Исчезнуть навсегда. И не только из жизни государств, но и компаний", – сказал Зеленский.

Он отметил, что бизнес и глобальные корпорации "в наше время способны играть даже большую роль, чем многие государства".

"Россия начала полномасштабную войну против нашего государства, потому что надеялась, что демократический мир не решится на консолидированную реакцию ради мира, надеялась, что глобальный бизнес не начнет заботиться о ценностях, думая лишь о прибыли. Но Россия ошиблась. Смелость Украины, готовность наших друзей и партнеров помогать, принципиальная реакция народов западных государств, а также готовность многих компаний заботиться о собственной репутации привели к тому, что Россия постепенно становится все более изолированным государством", – сказал президент.

По его оценке, более изолированным становится и бизнес в РФ.

"[Россия] постепенно приближается к пониманию того, что уважать международное право – это выгодно. Что выполнять договоры – это правильно, это о доверии. Что быть на равных в глобальной экономике можно только тогда, когда ты уважаешь не только себя, но и других, не обкрадываешь других, не ограничиваешь свободу. Это все не только о России – все потенциальные агрессоры мира, которые хотели бы покорить свободу или разрушить чьи-то границы, – они сейчас смотрят на пример России и видят, как отреагирует свободный мир, если они, не дай бог, начнут ту или иную агрессию. Поэтому эффективная реакция мира на российскую агрессию – это наиболее реальный из возможных предохранителей от других войн в будущем", – подчеркнул Зеленский.

По мнению президента Украины, сейчас нужно предпринять несколько шагов для этого.

"Первое – полная изоляция агрессора, прежде всего экономическая. Второе – достаточная помощь Украине, чтобы выстоять в этой войне в борьбе за свободу и наши права. Третье – восстановление разрушенного войной. Когда эти три вещи будут, и Россия, и каждый другой потенциальный агрессор увидят, что война не помогает ничего добиться", – пояснил он.

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