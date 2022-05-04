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Посла РФ вызывают в МИД Латвии из-за атисемитских заявлений Лаврова

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В МИД РФ не извинились за заявление Лаврова
В МИД РФ не извинились за заявление Лаврова
Фото: EPA

Министерство иностранных дел Латвии вызвало посла РФ Михаила Ванина из-за антисемитских высказываний министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом 3 мая в Twitter сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

"Принимая во внимание недопустимые антисемитские заявления МИД России и сообщения посольства России в социальных сетях, МИД 5 мая вызвал посла России в Латвии для дачи объяснений и выражения протеста", – говорится в сообщении.

Контекст:

Лавров 1 мая в интервью итальянской телекомпании Mediaset сравнил президента Украины Владимира Зеленского и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, заявив, что последний тоже "имел еврейские корни". В Израиле резко раскритиковали его слова. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид назвал слова Лаврова "непростительным и возмутительным заявлением, а также ужасной исторической ошибкой". Посла РФ в Израиле вызвали в МИД для разъяснительной беседы. 

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал комментарии Лаврова гнусными и оскорбительными для Зеленского, Украины, Израиля и еврейского народа. "Министр Лавров не смог скрыть глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит", – подчеркнул Кулеба. 

Зеленский возмутился словами Лаврова. "Эти слова означают, что самый высокий дипломат РФ перекладывает на еврейский народ вину за преступления нацистов. Нет слов", – сказал он.

Израиль потребовал извинений от Лаврова. Но в МИД РФ не извинились и заявили о поддержке правительством Израиля "неонацистского режима" в Украине.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Адольф Гитлер, Литва, Сергей Лавров, антисемитизм, Эдгарс Ринкевичс, Владимир Зеленский
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