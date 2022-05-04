Посла РФ вызывают в МИД Латвии из-за атисемитских заявлений Лаврова

"Принимая во внимание недопустимые антисемитские заявления МИД России и сообщения посольства России в социальных сетях, МИД 5 мая вызвал посла России в Латвии для дачи объяснений и выражения протеста", – говорится в сообщении.
* emot v * r * Krievijas * rlietu ministrijas nepie * emamos antisem * tiskos pazi * ojumus un Krievijas v * stniec * bas komunik * ciju soci * lajos t * klos, * rlietu ministrija 5.maij * ir izsaukusi Krievijas v * stnieku Latvij * M. Va * inu paskaidrojumu sniegšanai un protesta izteikšanai— Edgars Rink * vi * s (@edgarsrinkevics) May 3, 2022
Лавров 1 мая в интервью итальянской телекомпании Mediaset сравнил президента Украины Владимира Зеленского и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, заявив, что последний тоже "имел еврейские корни". В Израиле резко раскритиковали его слова. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид назвал слова Лаврова "непростительным и возмутительным заявлением, а также ужасной исторической ошибкой". Посла РФ в Израиле вызвали в МИД для разъяснительной беседы.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал комментарии Лаврова гнусными и оскорбительными для Зеленского, Украины, Израиля и еврейского народа. "Министр Лавров не смог скрыть глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит", – подчеркнул Кулеба.
Зеленский возмутился словами Лаврова. "Эти слова означают, что самый высокий дипломат РФ перекладывает на еврейский народ вину за преступления нацистов. Нет слов", – сказал он.
Израиль потребовал извинений от Лаврова. Но в МИД РФ не извинились и заявили о поддержке правительством Израиля "неонацистского режима" в Украине.