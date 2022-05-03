Климкин об антисемитском заявлении Лаврова: Это шизофрения, охватывающая сегодняшнюю Россию

"Слова Лаврова о "якобы еврейской крови у Гитлера" – это уже даже не сумасшедшая пропаганда. И не теория заговора. Это шизофрения, охватывающая сегодняшнюю Россию. Она пытается навесить ярлыки "нацизма" на всех, кому не нравится российский режим", – заявил Климкин.
Он отметил, что 9 мая РФ "гарантированно пробьет очередное дно".
"А нам следует сделать 9 мая Днем Европы. Как во всех европейских странах. А для нас еще и в преддверии получения статуса кандидата в Евросоюз. Победу праздновать 8 мая, как во всех европейских странах", – считает экс-глава украинского МИД.
Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину ночью 24 февраля, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины". В дальнейшем власти РФ неоднократно оправдывали свое вторжение наличием в Украине "нацистской власти".
Лавров попал в скандал после интервью итальянской телекомпании Mediaset. Ведущий напомнил главе МИД РФ, что, по мнению Зеленского, так называемая денацификация Украины бессмысленна, так как он сам еврей.
"Он выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей? Могу ошибиться, но у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят", – заявил Лавров.
Израиль потребовал извинений от главы МИД РФ за "непростительное" заявление о Зеленском и "еврейской крови" у Гитлера. Министр связи Израиля Йоаз Хендель назвал комментарии Лаврова "бредовыми", добавив, что они направлены на оправдание "ужасных дел", которые Россия творит в Украине.
По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, "министр Лавров не смог скрыть глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит".