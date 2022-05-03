Климкин об антисемитском заявлении Лаврова: Это шизофрения, охватывающая сегодняшнюю Россию

Климкин: РФ пытается навесить ярлыки "нацизма" на всех, кому не нравится российский режим Фото: Pavlo Klimkin / Facebook

"Слова Лаврова о "якобы еврейской крови у Гитлера" – это уже даже не сумасшедшая пропаганда. И не теория заговора. Это шизофрения, охватывающая сегодняшнюю Россию. Она пытается навесить ярлыки "нацизма" на всех, кому не нравится российский режим", – заявил Климкин.

Он отметил, что 9 мая РФ "гарантированно пробьет очередное дно".

"А нам следует сделать 9 мая Днем Европы. Как во всех европейских странах. А для нас еще и в преддверии получения статуса кандидата в Евросоюз. Победу праздновать 8 мая, как во всех европейских странах", – считает экс-глава украинского МИД.