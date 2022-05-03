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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Это митинг, а не интервью". Премьер Италии раскритиковал Лаврова, сравнившего Зеленского с Гитлером

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Лавров воспользовался свободой слова, которой в России нет Драги
Лавров воспользовался свободой слова, которой в России нет – Драги
Фото: ERA

Глава правительства Италии Марио Драги назвал интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова итальянскому телеканалу Rete4, в котором он сравнил президента Украины Владимира Зеленского с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером, политической агитацией и злоупотреблением свободой слова. Как пишет La Repubblica, об этом он сказал 2 мая на пресс-конференции.

Драги заявил, что в Италии есть свобода слова и возможность выражать мнения, даже если они явно ложные и ошибочные, а в России этой свободы нет. Однако вместо интервью в программе был "политический митинг", и было странно, что журналисты дали возможность, не перебивая, все это сказать.

По мнению Драги, заявления Лаврова – ошибка, а что касается сравнения с Гитлером, то это "совершенно недопустимо".  

Контекст:

Интервью Лаврова телеканалу Rete 4 вышло в эфир 1 мая. Отвечая на вопрос журналиста, как Зеленский может быть нацистом, если он сам еврей, Лавров заявил: "Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи".  

Глава МИД Израиля Яир Лапид заявил, что обвинения самих евреев в антисемитизме – это "самый низменный уровень расизма".

Глава ОП Украины Андрей Ермак назвал это попыткой оправдать "денацификацию", которую Россия называет одной из целей войны.

Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину ночью 24 февраля, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины". 

Теги: Италия, нацизм, Сергей Лавров, вторжение, Владимир Зеленский, война России против Украины, Марио Драги
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