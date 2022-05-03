"Это митинг, а не интервью". Премьер Италии раскритиковал Лаврова, сравнившего Зеленского с Гитлером

Драги заявил, что в Италии есть свобода слова и возможность выражать мнения, даже если они явно ложные и ошибочные, а в России этой свободы нет. Однако вместо интервью в программе был "политический митинг", и было странно, что журналисты дали возможность, не перебивая, все это сказать.

По мнению Драги, заявления Лаврова – ошибка, а что касается сравнения с Гитлером, то это "совершенно недопустимо".