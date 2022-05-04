"Украине сегодня критически нужны надежные и мощные партнеры". Владимир Кличко призвал Зеленского пригласить президента Германии в Киев

"В Киеве сегодня находился лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии – Христианско-демократический союз – Фридрих Мерц. Он встретился с высшим руководством Украины, встретился с мэром столицы. Высказал поддержку и заверил в дальнейшей помощи нашему государству. И мы за это благодарны. Я убежден, что Украине сегодня критически нужны надежные и мощные партнеры. С которыми нужно разговаривать, развивать сотрудничество, за что-то быть благодарными, в чем-то убеждать", – написал Владимир Кличко.
Он отметил, что в Германии были обеспокоены тем, что Украина отказалась принять немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера.
"Масла в огонь подливают и недипломатические заявления украинского посла в адрес немецкого канцлера. Сейчас не время для эмоций и излишнего красноречия! Уверен, президент [Украины Владимир] Зеленский должен все-таки сделать политически взвешенный шаг и пригласить президента Германии, государства – стратегического партнера Украины в Киев. Нам нужно сегодня объединять позицию европейцев – так мы добьемся большего успеха для нашей страны и победы в битве с российским агрессором", – подчеркнул Владимир Кличко.
12 апреля издание Bild сообщило, что Штайнмайер хотел приехать в Украину 13 апреля, но его визит не согласовал президент Украины Владимир Зеленский – якобы по той причине, что в последние годы у Штайнмайера "тесные связи" с Россией.
Издание напомнило, в частности, о поддержке немецким политиком газопровода "Северный поток – 2", в котором заинтересована РФ. 4 апреля Штайнмайер признавал, что ошибался, выступая ранее за сближение Запада с Россией и поддерживая российский газопровод.
Сам Штайнмайер подтвердил, что Киев отклонил его визит. "Я был готов это сделать, однако, очевидно, – и я должен принять это во внимание – в Киеве этого не захотели", – заявил он. В Берлине удивлены решением Киева отклонить визит в Украину президента ФРГ, заявил представитель немецкого правительства 12 апреля.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не хочет ехать в Киев, пока украинскую столицу не посетит Штайнмайер. Он раскритиковал отказ Украины принять Штайнмайера, назвав его "раздражающим".
Зеленский сказал, что Офис президента не получал обращения от офиса президента Германии относительно визита Штайнмайера в Украину.