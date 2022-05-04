Арестович о войне РФ против Украины: Нужно настраиваться, что конфликт будет долгим и кровавым

Такое мнение 4 мая в эфире "24 канала" выразил советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Алексей Арестович.

"То, что поступает [в Украину] за день, мы должны за день выстреливать. А лучше для россиян – еще почаще. А для этого нужно интенсивное давление на наши позиции. Они именно это делают… Возможно, добавят направлений. Возможно, снова на Киевскую область. Там разные варианты рассматриваются, – сказал советник руководителя ОПУ. – Такой угрозы, как была в начале войны, уже не будет. Но придется воевать, придется останавливать и расход этих ресурсов, которые поступают с Запада".

И тут уже вопрос, отметил Арестович, "какая гонка выиграет" – "российская попытка подтянуть резервы или западная помощь, которая позволит [ВСУ] накопить силы, чтобы не просто остановить, а перейти в наступление".

По словам Арестовича, россияне рассчитывают именно на такую неоднозначность: мол, "сколько бы ни поступало в Украину оружия – они смогут истощать войска", не давая ВСУ накопить силы.

"Я думаю, этого не будет. Я считаю, что ленд-лиз от Америки победит... Но это точно может занять месяцы таких попыток, и нужно настраиваться, что конфликт будет еще долгим и кровавым", – подчеркнул советник главы ОПУ.

11 апреля Арестович заявил, что нынешняя война между РФ и Украиной – не последняя. "Несколько военных столкновений до 2035 года нам гарантированы. Это значит – по столкновению каждые два [года], может, каждые пять [лет], и крупные столкновения каждые семь-восемь лет", – сказал советник главы ОПУ в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину.

2 мая в эфире YouTube-канала "Фейгин Live" Арестович "обновил" свой прогноз относительно сроков войны, заявив, что она может продлиться до 2042 года.

Война России против Украины. Главное (обновляется)