Арестович о войне РФ против Украины: Нужно настраиваться, что конфликт будет долгим и кровавым

Такое мнение 4 мая в эфире "24 канала" выразил советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Алексей Арестович.
"То, что поступает [в Украину] за день, мы должны за день выстреливать. А лучше для россиян – еще почаще. А для этого нужно интенсивное давление на наши позиции. Они именно это делают… Возможно, добавят направлений. Возможно, снова на Киевскую область. Там разные варианты рассматриваются, – сказал советник руководителя ОПУ. – Такой угрозы, как была в начале войны, уже не будет. Но придется воевать, придется останавливать и расход этих ресурсов, которые поступают с Запада".
И тут уже вопрос, отметил Арестович, "какая гонка выиграет" – "российская попытка подтянуть резервы или западная помощь, которая позволит [ВСУ] накопить силы, чтобы не просто остановить, а перейти в наступление".
По словам Арестовича, россияне рассчитывают именно на такую неоднозначность: мол, "сколько бы ни поступало в Украину оружия – они смогут истощать войска", не давая ВСУ накопить силы.
"Я думаю, этого не будет. Я считаю, что ленд-лиз от Америки победит... Но это точно может занять месяцы таких попыток, и нужно настраиваться, что конфликт будет еще долгим и кровавым", – подчеркнул советник главы ОПУ.
11 апреля Арестович заявил, что нынешняя война между РФ и Украиной – не последняя. "Несколько военных столкновений до 2035 года нам гарантированы. Это значит – по столкновению каждые два [года], может, каждые пять [лет], и крупные столкновения каждые семь-восемь лет", – сказал советник главы ОПУ в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину.
2 мая в эфире YouTube-канала "Фейгин Live" Арестович "обновил" свой прогноз относительно сроков войны, заявив, что она может продлиться до 2042 года.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия ведет войну против Украины с 2014 году, когда был оккупирован Крым и началась агрессия на Донбассе. Все это время Москва не признавала своего присутствия на востоке Украины. 24 февраля РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. В России войну называют "спецоперацией".
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
В настоящее время российские оккупационные войска захватили часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.
По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 4 мая потери российских оккупантов достигли около 24,5 тыс. человек личного состава, более 1 тыс. танков, 194 самолета, 155 вертолетов и другое.