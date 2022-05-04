Подоляк: Россия уже 69 дней пытается убить Украину. И тотально получает по зубам

Подоляк: Россия воюет только с Украиной. Нет никакой войны с США, НАТО, Западом Фото: president.gov.ua

"Россия воюет только с Украиной. Нет никакой войны с США, НАТО, Западом, о чем постоянно истерически заявляет РФ, оправдывая свою бездарность, частые поражения, размер армии вторжения и количество безвозвратных потерь. Россия уже 69 дней пытается убить Украину. И тотально получает по зубам", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Росія воює лише з * . Немає ніякої війни зі США, НАТО, Заходом, про що постійно істерично заявляє РФ, виправдовуючи свою бездарність, часті поразки, розмір армії вторгнення та кількість безповоротних втрат. Росія вже 69 днів намагається вбити Україну. І тотально отримує по зубах. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 4, 2022