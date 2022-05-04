Бульвар Шоубиз
 
04 мая, 2022
 
Новости

"Никогда не забуду, как прижимала сына, когда пролетали ракеты". MamaRika посвятила песню украинским матерям, спасающим своих детей от войны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
MamaRika за день до премьеры песни вернулась вместе с сыном в Украину
MamaRika за день до премьеры песни вернулась вместе с сыном в Украину
Фото: mamarika_official / Instagram

Украинская певица MamaRika 4 мая на своем канале в YouTube презентовала песню "Сину", посвященную украинским матерям и детям. В клипе она снялась вместе со своим сыном Давидом, которому в августе исполнится один год.

"Песня "Сину" – это крик души каждой украинской матери. Украинская женщина сейчас – символ силы и любви во всем мире! Каждая из нас преодолела страшный и трудный путь, чтобы спасти своего ребенка. Я никогда не забуду, как прижимала своего сына Давида к груди, когда над нашим домом пролетали ракеты. Мы должны остановить врага и дать нашим детям светлое, мирное будущее, чтобы больше никогда не видеть страх в их глазах", – анонсировала премьеру артистка.

ВИДЕО
Видео: MamaRika / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

MamaRika родилась в 1989 году в городе Червоноград Львовской области. Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным. Сейчас ее продюсером является муж, актер Сергей Середа. 

MamaRika и Середа тайно зарегистрировали брак в марте 2020 года. 2 августа MamaRika родила сына

Когда РФ напала на Украину, MamaRika, которая жила в Киевской области, с мужем и сыном переехала в Одессу. Позже певица с ребенком отправилась в Молдову, затем в Румынию, а уже оттуда вылетела в Польшу. Ее супруг остался в Украине.

3 мая артистка сообщила, что воссоединилась с мужем, вернувшись в Украину. 

Теги: война России против Украины, песня, MamaRika
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Волонтер из Бучи, спасший сотни семей: Пока умирающая мать истекала кровью, русские подонки насиловали на ее глазах 15-летнюю дочь
Волонтер из Бучи, спасший сотни семей: Пока умирающая мать истекала кровью, русские подонки насиловали на ее глазах 15-летнюю дочь
Елена ПОСКАННАЯ
Жительница Бучи: Я выбежала через мгновение после выстрела. У мужа из уха кровь толчками выходила, сердце еще билось
Жительница Бучи: Я выбежала через мгновение после выстрела. У мужа из уха кровь толчками выходила, сердце еще билось
Елена ПОСКАННАЯ
  Геращенко: Путин хочет забрать Донбасс и Херсонскую область. Это его план к 9 мая. И этот план будет провален
  Геращенко: Путин хочет забрать Донбасс и Херсонскую область. Это его план к 9 мая. И этот план будет провален
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Боятся, что кто-то примет их за россиян". Дочь Егоровой рассказала, как ее малолетние дети сами перешли на украинский язык
"Боятся, что кто-то примет их за россиян". Дочь Егоровой рассказала, как ее малолетние дети сами перешли на украинский язык
"Если не в курсе, так же выглядит иероглиф "бездельник". Арестович показал, каким его изобразил сын на своем рисунке
"Если не в курсе, так же выглядит иероглиф "бездельник". Арестович показал, каким его изобразил сын на своем рисунке
  "Никогда не забуду, как прижимала сына, когда пролетали ракеты". MamaRika посвятила песню украинским матерям, спасающим своих детей от войны
  "Никогда не забуду, как прижимала сына, когда пролетали ракеты". MamaRika посвятила песню украинским матерям, спасающим своих детей от войны
Мантии Гарри Поттера продают в поддержку Украины
Мантии Гарри Поттера продают в поддержку Украины
"Для меня выезд из Украины за границу измена". Актриса Саливанчук рассказала о желании вступить в ВСУ
"Для меня выезд из Украины за границу – измена". Актриса Саливанчук рассказала о желании вступить в ВСУ
"Пойдут пятки целовать к тому, кого называли "нациком". Ефросинина заявила, что россияне раскаются перед украинцами
"Пойдут пятки целовать к тому, кого называли "нациком". Ефросинина заявила, что россияне раскаются перед украинцами
В прославившейся благодаря Джоли львовской кофейне рассказали, какую выручку получили в день ее неожиданного визита
В прославившейся благодаря Джоли львовской кофейне рассказали, какую выручку получили в день ее неожиданного визита
Орбакайте опубликовала первый пост после скандала с Симоньян, Галкиным и Пугачевой
Орбакайте опубликовала первый пост после скандала с Симоньян, Галкиным и Пугачевой
"Все дети Украины теперь взрослые. Их детство украли проклятые орки". Тринчер побывала в шелтере для переселенцев
"Все дети Украины теперь взрослые. Их детство украли проклятые орки". Тринчер побывала в шелтере для переселенцев
"Немного приболела. Это нервное". Никитюк рассказала о своем состоянии
"Немного приболела. Это нервное". Никитюк рассказала о своем состоянии
"В эти сложные времена ты стала символом нашей страны, рупором народа". Потап, находясь за границей, обратился к "самой красивой женщине в мире"
"В эти сложные времена ты стала символом нашей страны, рупором народа". Потап, находясь за границей, обратился к "самой красивой женщине в мире"
  Витовская-Ванца обратилась к украинкам за рубежом: Надо все-таки держать удар и иметь достоинство не позорить нашу страну
  Витовская-Ванца обратилась к украинкам за рубежом: Надо все-таки держать удар и иметь достоинство не позорить нашу страну
После посещения Джоли львовской кофейни в сети выставили на продажу "недоеденный звездой круассан" за 1 млн грн
После посещения Джоли львовской кофейни в сети выставили на продажу "недоеденный звездой круассан" за 1 млн грн
В Казахстане вслед за Израилем и США отменили концерты комика Сабурова, который побоялся публично осудить нападение РФ на Украину
В Казахстане вслед за Израилем и США отменили концерты комика Сабурова, который побоялся публично осудить нападение РФ на Украину
"Я не ожидала, что они набегут". Федишин рассказала о нападках фанатов Ани Лорак после публичного осуждения ее позиции
"Я не ожидала, что они набегут". Федишин рассказала о нападках фанатов Ани Лорак после публичного осуждения ее позиции
  Данилко: Путин преступник. Поэтому я желаю ему скорее умереть
  Данилко: Путин – преступник. Поэтому я желаю ему скорее умереть
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 