  "Никогда не забуду, как прижимала сына, когда пролетали ракеты". MamaRika посвятила песню украинским матерям, спасающим своих детей от войны

"Песня "Сину" – это крик души каждой украинской матери. Украинская женщина сейчас – символ силы и любви во всем мире! Каждая из нас преодолела страшный и трудный путь, чтобы спасти своего ребенка. Я никогда не забуду, как прижимала своего сына Давида к груди, когда над нашим домом пролетали ракеты. Мы должны остановить врага и дать нашим детям светлое, мирное будущее, чтобы больше никогда не видеть страх в их глазах", – анонсировала премьеру артистка.

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Контекст:

MamaRika родилась в 1989 году в городе Червоноград Львовской области. Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным. Сейчас ее продюсером является муж, актер Сергей Середа.

MamaRika и Середа тайно зарегистрировали брак в марте 2020 года. 2 августа MamaRika родила сына.

Когда РФ напала на Украину, MamaRika, которая жила в Киевской области, с мужем и сыном переехала в Одессу. Позже певица с ребенком отправилась в Молдову, затем в Румынию, а уже оттуда вылетела в Польшу. Ее супруг остался в Украине.

3 мая артистка сообщила, что воссоединилась с мужем, вернувшись в Украину.