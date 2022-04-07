"До мурашек и слез на щеках". MamaRika исполнила песню о войне "Мальви". Видео

"Багато мальв насіяла війна…" – написала она в публикации строчку из песни.

"До мурашек и слез на щеках", – прокомментировала подписчица lia.ua.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

MamaRika родилась в 1989 году в городе Червоноград Львовской области. Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным. Сейчас ее продюсером является муж, актер Сергей Середа.

Когда РФ напала на Украину, MamaRika, которая жила в Киевской области, с мужем и сыном переехала в Одессу. Позже певица с ребенком отправилась в Молдову, затем в Румынию, а уже оттуда вылетела в Польшу. Ее супруг остался в Украине.