"Не выдержала". Mamarika сообщила, что вместе с сыном вернулась из Польши в Украину

"Не выдержала и вернулась в Украину, на родную землю, в объятия любимого. Следует ли говорить, что эти трое на фото сейчас самые счастливые люди в мире? Именно так, спустя полтора месяца разлуки воссоединением нашей семьи вчера мы праздновали девять месяцев Давидика. Наслаждаемся каждый мигом вместе", – написала артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MamaRika (@mamarika_official)

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