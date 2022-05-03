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03 мая, 2022
 
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"Не выдержала". Mamarika сообщила, что вместе с сыном вернулась из Польши в Украину

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Mamarika после нападения РФ на Украину вместе с ребенком выехала в Польшу
Mamarika после нападения РФ на Украину вместе с ребенком выехала в Польшу
Фото: mamarika_official / Instagram

Украинская певица Mamarika вместе с сыном вернулась в Украину из Польши. Об этом она сообщила 3 мая в Instagram, разместив фото, на котором запечатлена вместе с мужем и сыном.

"Не выдержала и вернулась в Украину, на родную землю, в объятия любимого. Следует ли говорить, что эти трое на фото сейчас самые счастливые люди в мире? Именно так, спустя полтора месяца разлуки воссоединением нашей семьи вчера мы праздновали девять месяцев Давидика. Наслаждаемся каждый мигом вместе",   написала артистка. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения РФ на Украину Mamarika вместе с сыном эвакуировалась в Польшу, а ее муж, украинский актер и продюсер Сергей Середа остался в Украине. До войны семья проживала в Киевской области. 

Теги: Польша, дети, война России против Украины, семья, MamaRika
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