"Не выдержала". Mamarika сообщила, что вместе с сыном вернулась из Польши в Украину

"Не выдержала и вернулась в Украину, на родную землю, в объятия любимого. Следует ли говорить, что эти трое на фото сейчас самые счастливые люди в мире? Именно так, спустя полтора месяца разлуки воссоединением нашей семьи вчера мы праздновали девять месяцев Давидика. Наслаждаемся каждый мигом вместе", – написала артистка.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения РФ на Украину Mamarika вместе с сыном эвакуировалась в Польшу, а ее муж, украинский актер и продюсер Сергей Середа остался в Украине. До войны семья проживала в Киевской области.