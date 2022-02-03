Бульвар Шоубиз
 
03 февраля, 2022
 
Новости

"На руках". MamaRika посвятила мужу-продюсеру лирическую композицию. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
MamaRika и Середа поженились весной 2020 года
MamaRika и Середа поженились весной 2020 года
Фото: mamarika_official / Instagram

Украинская певица MamaRika 3 февраля на своем канале в YouTube презентовала лирическую песню под названием "На руках", которую посвятила своему мужу продюсеру и ведущему Сергею Середе.

"Как-то так сложилось, что в последнее время все мои песни имеют автобиографический оттенок, и эта не стала исключением. Чувствую ее очень глубокой и особенной, потому что она о том, что проживаю именно сейчас – взрослые, осознанные, сильные чувства к самому близкому человеку, в руках которого я чувствую себя маленькой девочкой", – прокомментировала премьеру песни артистка.

ВИДЕО
Видео: MamaRika / YouTube
Контекст:

MamaRika родилась в 1989 году в городе Червоноград Львовской области. Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным.

Сейчас продюсером певицы является ее муж – актер и ведущий Сергей Середа. Пара тайно зарегистрировала брак в марте 2020 года.

2 августа MamaRika родила сына – родители назвали первенца Давидом.

Теги: видео, клип, работа, певица, муж, MamaRika, Сергей Середа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Комаровский: Мне угрожают смертью, за мной следит СБУ, меня дискредитируют каждый божий день. Государству на это насрать. Им главное, чтобы я не пошел во власть
  Комаровский: Мне угрожают смертью, за мной следит СБУ, меня дискредитируют каждый божий день. Государству на это насрать. Им главное, чтобы я не пошел во власть
Дмитрий ГОРДОН
  Жолдак: Если бы я не попал в искусство, я бы был или "коронованным" бандитом, или убитым
  Жолдак: Если бы я не попал в искусство, я бы был или "коронованным" бандитом, или убитым
Алеся БАЦМАН
"Пояс безопасности" и "не совсем НАТО на троих". Все, что известно о новом альянсе Украины, Великобритании и Польши
"Пояс безопасности" и "не совсем НАТО на троих". Все, что известно о новом альянсе Украины, Великобритании и Польши
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Талантливая и роскошная". Кунаки снялась для обложки украинского глянца
"Талантливая и роскошная". Кунаки снялась для обложки украинского глянца
Мейхер показала новое фото с рогами и в сильно облегающем топе без бретелей
Мейхер показала новое фото с рогами и в сильно облегающем топе без бретелей
  "На руках". MamaRika посвятила мужу-продюсеру лирическую композицию. Видео
  "На руках". MamaRika посвятила мужу-продюсеру лирическую композицию. Видео
"Вау, просто вау!" 46-летняя Лонгория надела купальник из тонкой ткани
"Вау, просто вау!" 46-летняя Лонгория надела купальник из тонкой ткани
Названы имена ведущих "Евровидения 2022" в Турине
Названы имена ведущих "Евровидения 2022" в Турине
"Зачем такие фото выставлять?", "Родинка на груди. М-м-м". 43-летняя Толкалина показала зону декольте
"Зачем такие фото выставлять?", "Родинка на груди. М-м-м". 43-летняя Толкалина показала зону декольте
"Этот человек перевернул мою жизнь". Спирс снялась в обнимку с адвокатом, благодаря которому избавилась от многолетней опеки отца
"Этот человек перевернул мою жизнь". Спирс снялась в обнимку с адвокатом, благодаря которому избавилась от многолетней опеки отца
"Я долго шел к этому всеми возможными способами". Венесуэльский шоумен Амадор Лопес получил украинский паспорт
"Я долго шел к этому всеми возможными способами". Венесуэльский шоумен Амадор Лопес получил украинский паспорт
"Фото секс, конечно!" Яма перед камерой потрогал жену за пятую точку
"Фото – секс, конечно!" Яма перед камерой потрогал жену за пятую точку
Жена мэра Киева Кличко назвала продукты, которые ест каждый день
Жена мэра Киева Кличко назвала продукты, которые ест каждый день
38-летняя победительница "МастерШеф 2" Глинская рассказала о будущей свадьбе с украинским бизнесменом
38-летняя победительница "МастерШеф 2" Глинская рассказала о будущей свадьбе с украинским бизнесменом
Тина Кароль стала заведующей кафедрой в университете Поплавского. Она появилась на работе в шубе с изображением лисы
Тина Кароль стала заведующей кафедрой в университете Поплавского. Она появилась на работе в шубе с изображением лисы
"Роскошно", "Очень-очень горячо и сексуально". 55-летняя Хайек снялась в платье, сильно облегающем грудь
"Роскошно", "Очень-очень горячо и сексуально". 55-летняя Хайек снялась в платье, сильно облегающем грудь
Звезда "Викингов" Кэтрин Винник опубликовала пост в поддержку Украины
Звезда "Викингов" Кэтрин Винник опубликовала пост в поддержку Украины
"Позвонил пьяный и наговорил кучу гадостей". Цибульская рассказала о ссоре с известным музыкантом
"Позвонил пьяный и наговорил кучу гадостей". Цибульская рассказала о ссоре с известным музыкантом
"Кролики" Данилец и Моисеенко на российском телевидении пожаловались на травлю в Украине и раскритиковали Зеленского
"Кролики" Данилец и Моисеенко на российском телевидении пожаловались на травлю в Украине и раскритиковали Зеленского
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS