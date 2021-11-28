"Мамка – огонь", "Точно рожала?" MamaRika расставила ноги и потрусила на камеру ягодицами

"Пятничный микро-тверк от Мамки", – подписала она ролик.

Публикация певицы собрала больше 65 тыс. лайков.

"Мамка – огонь", – написал petrseletskii.

"Точно рожала?" – спросил фолловер pirozh.okk.

"Смешная и классная", – отметила yana_zahrodska.

Контекст:

MamaRika родилась в 1989 году в городе Червоноград Львовской области. Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным.

Сейчас продюсером певицы является ее муж – актер и ведущий Сергей Середа. Пара тайно зарегистрировала брак в марте 2020 года.

2 августа MamaRika родила сына – родители назвали первенца Давидом.