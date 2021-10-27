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27 октября, 2021
 
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MamaRika заявила, что спустя почти год после переезда в Одессу возвращается жить в Киев

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MamaRika: Одесса прекрасный город для релакса
MamaRika: Одесса – прекрасный город для релакса
Фото: mamarika_official / Instagram

Украинская певица MamaRika 27 октября в эфире передачи "Зірковий шлях" на канале "Украина" заявила, что намерена вернуться из Одессы обратно в Киев.

"Одесса – прекрасный город для релакса. Для работы там... Тебя расслабляет воздух, море. Но там такая тишина – я морально готовлю мужа, он ненавидит переезды. Я не знаю, когда, но мне кажется, в ближайшее время", – сообщила артистка.

По словам певицы, она планирует жить в столице в частном доме.

Контекст:

MamaRika родилась в 1989 году в городе Червоноград Львовской области. Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным.

Сейчас продюсером певицы является ее муж – актер и ведущий Сергей Середа. Пара тайно зарегистрировала брак в марте 2020 года. В январе 2021-го супруги переехали из Киева в Одессу.

2 августа MamaRika родила сына – родители назвали первенца Давидом.

Теги: Киев, Одесса, певица, MamaRika
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