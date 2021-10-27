MamaRika заявила, что спустя почти год после переезда в Одессу возвращается жить в Киев

"Одесса – прекрасный город для релакса. Для работы там... Тебя расслабляет воздух, море. Но там такая тишина – я морально готовлю мужа, он ненавидит переезды. Я не знаю, когда, но мне кажется, в ближайшее время", – сообщила артистка.

По словам певицы, она планирует жить в столице в частном доме.