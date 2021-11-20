"Чмокать и чмокать", "Вся одежда в стирке?" Голая MamaRika сделала селфи

Подписчики спросили у MamaRika, как ей удалось прийти в форму спустя четыре месяца после родов Фото: mamarika_official / Instagram

"Традиционное пятничное фото на фоне пеленатора", – подписала она публикацию.

Снимок 32-летней певицы собрал больше 30 тыс. лайков, а в комментариях подписчики спрашивали у MamaRika, как ей, спустя четыре месяца после родов, удалось так быстро прийти в форму.

"Офигеть! Как ты так быстро избавилась от живота?" – написала chestnaya__mama_.

"Наверное, вся одежда в стирке или еще не высохла?" – оставила свой коммент d.g.anhelina.

"Как говорится, чмокать и чмокать!" – прокомментировал фото andre_liso, добавив значок с детской бутылочкой.

"Где растяжки, где послеродовой передник на животе? Капец. Photoshop, по ходу", – отметила antonina_haidelbakher.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MamaRika (@mamarika_official)