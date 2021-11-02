"Пампушок маленький". Муж MamaRika показал их первенца Давида, которому исполнилось три месяца

Три месяца назад Сергей Середа впервые стал отцом Фото: serega_sereda / Instagram

"Сегодня нашему пацану исполнилось три месяца, за этот короткий промежуток времени я с уверенностью могу сказать, что наша жизнь полностью изменилась. И с еще большей уверенностью могу утверждать, что изменилась она в лучшую сторону!" – написал Середа.

В конце он поблагодарил супругу за то, что несколько месяцев назад сделала его "самым счастливым человеком на Земле".

"С каждым новым днем понимаю, как же сильно я люблю этого карапуза", – признался артист.

"Пампушок маленький", – прокомментировала shutko3347.

"А еще недавно не хотел жениться", – напомнила Середе lyubow555.

"Пусть растет здоровым и счастливым", – пожелала iuliia_2249.