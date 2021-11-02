"Пампушок маленький". Муж MamaRika показал их первенца Давида, которому исполнилось три месяца

"Сегодня нашему пацану исполнилось три месяца, за этот короткий промежуток времени я с уверенностью могу сказать, что наша жизнь полностью изменилась. И с еще большей уверенностью могу утверждать, что изменилась она в лучшую сторону!" – написал Середа.
В конце он поблагодарил супругу за то, что несколько месяцев назад сделала его "самым счастливым человеком на Земле".
"С каждым новым днем понимаю, как же сильно я люблю этого карапуза", – признался артист.
"Пампушок маленький", – прокомментировала shutko3347.
"А еще недавно не хотел жениться", – напомнила Середе lyubow555.
"Пусть растет здоровым и счастливым", – пожелала iuliia_2249.
View this post on Instagram
MamaRika и Сергей Середа тайно зарегистрировали брак в марте 2020 года. В январе 2021-го супруги переехали из Киева в Одессу.
2 августа MamaRika родила сына – родители назвали первенца Давидом.