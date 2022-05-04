Фейгин: Если Украина выстоит в войне, ей будут переданы большие полномочия в пространстве бывшего СССР

"Запад, скорее всего, если Украине удастся выстоять с минимальными хотя бы потерями, то Украине будут переданы большие полномочия по пространству Восточной Европы, бывшего СССР. Она будет влиять и на Молдову, как там, что будет в военном плане, в плане защиты суверенитета, на Беларусь, и не исключено, что на Грузию тоже", – отметил Фейгин.

По его словам, Украина станет лидером пространства, которое "сможет отслоиться от Москвы".

"Сама Украина будет одним из решающих голосов, какой режим установится в Беларуси. Это же элементарно. Украина после победы в такой войне легким образом сметет режим [считающего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко на раз, если Москва будет не в состоянии его защитить", – считает блогер.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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