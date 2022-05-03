Фейгин: Российское общество в целом одобряет войну с Украиной, оправдывает действия власти и ходит с буквой Z на лбу

Он отметил, что в 1995 году во время чеченской войны в РФ была оппозиция, которая выступала против вторжения РФ в Чечню.

"Тогда было другим отношение и матерей, и родителей, и военнослужащих, и ветеранских организаций. Смотрите, как изменилось общество сильно. Власть создала условия, при которых никакой фронды, никакого даже слова против публичного невозможно. И мы должны констатировать, что за эти четверть века удалось создать ситуацию, при которой разрушено гражданское общество, общественное мнение, все, что его составляет", – подчеркнул Фейгин.

По его словам, обратимость черного и белого в РФ является феноменом. Он добавил, что в советские годы люди находили возможность слушать запрещенные радиостанции и читать запрещенные книги.

"Сейчас нет такой проблемы. Любой человек может узнать правду, потому что интернет ты открыл и никто не может запретить. И они этого не делают. Либо делают, но воспринимают как целенаправленный фейк о войне, о русских солдатах, о [президенте РФ Владимире] Путине и об остальном", – сказал блогер.

Он подчеркнул, что основная масса россиян отказывается от свободного информационного обмена и желания узнать реальную ситуацию с войной в Украине.

"Это безусловно феномен. Мы-то думали, что в 21 веке, когда глобальная сеть, доступ к ней не ограничен ничем, люди сами не будут от него отказываться. Мы видим, что в России люди от этого права сознательно отказываются. Тут коктейль страха, зомбирования и, возможно, каких-то глубин подсознания, которые имеют национальную природу... Российской общество в целом одобряет войну, оправдывает все, что делает российская власть и российская армия, как ее производная и оно не хочет знать, что эти вещи могут быть обратным образом истрактованы", – считает Фейгин.

По его словам, протесты отдельных людей, раздробленной оппозиици непоказательны.

"Но это не показатель. Показатель как раз большинство, которое вполне себе одобряет и с буквой Z на лбу ходит по городам", – сказал Фейгин.

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube