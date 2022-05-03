Буданов: Что делать с оккупированным Донбассом, Путин еще решает, рассматриваются два варианта

"Сейчас они еще на развилке. То есть не они, а он – президент РФ. Там один человек решает. Он не принял окончательного решения, пытаться ли ему принять так называемый Донбасс в состав России или оставлять его какой-то третьей территорией", – сказал он.

По словам начальника военной разведки, оккупанты уже сделали "определенные шаги". В их числе он назвал переход кураторства над проектом "ЛДНР" от бывшего помощника Путина Владислава Суркова к первому заместителю главы администрации президента РФ Сергею Кириенко.

"Это непосредственное руководство из Кремля. Это никакое не руководство зарубежными территориями, они готовятся к данным процессам, но окончательного решения еще нет", – объяснил Буданов.

Он считает, что решение будет зависеть от многих факторов.

"Во-первых, им нужен весь Донбасс. Потому что даже для больного ума будет нелегитимно, когда одна часть Донбасса под контролем пока у них, а другая – нет. Им нужен весь Донбасс, чтобы номинально сказать, что народ Донбасса избрал свой путь", – подчеркнул Буданов.

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