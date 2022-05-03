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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Буданов: Что делать с оккупированным Донбассом, Путин еще решает, рассматриваются два варианта

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Решение об ОРДЛО принимает только Путин (на фото), отметил Буданов
Решение об ОРДЛО принимает только Путин (на фото), отметил Буданов
Фото: ЕРА

Российская власть в лице президента Владимира Путина еще не определилась, что делать с оккупированным Донбассом. Такое мнение начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов выразил НВ в интервью, которое было опубликовано 2 мая.

"Сейчас они еще на развилке. То есть не они, а он – президент РФ. Там один человек решает. Он не принял окончательного решения, пытаться ли ему принять так называемый Донбасс в состав России или оставлять его какой-то третьей территорией", – сказал он.

По словам начальника военной разведки, оккупанты уже сделали "определенные шаги". В их числе он назвал переход кураторства над проектом "ЛДНР" от бывшего помощника Путина Владислава Суркова к первому заместителю главы администрации президента РФ Сергею Кириенко.

"Это непосредственное руководство из Кремля. Это никакое не руководство зарубежными территориями, они готовятся к данным процессам, но окончательного решения еще нет", – объяснил Буданов.

Он считает, что решение будет зависеть от многих факторов.

"Во-первых, им нужен весь Донбасс. Потому что даже для больного ума будет нелегитимно, когда одна часть Донбасса под контролем пока у них, а другая – нет. Им нужен весь Донбасс, чтобы номинально сказать, что народ Донбасса избрал свой путь", – подчеркнул Буданов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Война на Донбассе продолжается с 2014 года. 24 февраля 2022 года Россия начала масштабное вторжение в Украину. 

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. Сейчас, согласно данным Генштаба, армия РФ продолжает наступательные действия с целью получить контроль над всей территорией Донецкой и Луганской областей и удержать сухопутный коридор в оккупированный Крым.

Теги: Россия, Владимир Путин, война, Донбасс, оккупация, разведка, вторжение, российская агрессия, украинцы, война России против Украины, война на Донбассе, ЛДНР, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов, российские оккупанты
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