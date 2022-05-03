ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия может объявить мобилизацию, заявив, что воюет не с Украиной, а с англосаксонским миром – Буданов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россия проводит скрытую мобилизацию
Россия проводит скрытую мобилизацию
Фото: Минобороны России / Facebook

Масштабное вторжение России в Украину продемонстрировало, что разговоры о силе российской армии – это пиар. Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил НВ в интервью, которое было опубликовано 2 мая.

"Все проблемы российской армии как раз сейчас и выплыли. Это был большой пиар. Все, на что они тратили деньги, – это показывать величие российской армии в мире. Сейчас все увидели: нет никакого величия", – сказал он.

Глава ГУР отметил, что перед началом масштабного вторжения военный потенциал России по определенным показателям имел 20-кратное преимущество перед Украиной.

"Однако реальные боевые действия показали реальные проблемы: количественный показатель у них есть, это безусловно, а вот качественного нет. Во-вторых, достаточно низкая мотивация. Те потери, которые они понесли за это время, довольно сильно на них влияют. Уже сейчас Россия перешла к скрытой мобилизации и в ближайшее время готовится объявить об открытой мобилизации", – объяснил Буданов.

Он подчеркнул, что российским властям придется это как-то аргументировать своему населению.

"Почему для России с ее, как они говорят, первой или второй армией в мире нужна мобилизация, когда, согласно их официальным сообщениям, все идет по плану и Украина как военная машина ничего из себя не представляет? Я могу делать определенные предположения, опираясь на некоторые факты, что мобилизацию проведут под призмой того, что Россия воюет не с Украиной, а с англосаксонским миром. Конкретно в такой парадигме это будут объяснять российскому обществу", – отметил Буданов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

19 марта в Генштабе ВСУ говорили, что Россия может начать открытую мобилизацию для продолжения затяжной войны против Украины. Причина – большие потери личного состава за время войны, из-за которых в РФ проводят скрытую мобилизацию.

Из-за нехватки резервов в РФ мобилизуют должников, алиментщиков и преступников, сообщала украинская разведка 22 марта.

Российские захватчики набирают в свою армию жителей оккупированных районов Украины, отмечали в ГУР Минобороны Украины.

29 апреля министр обороны Великобритании Бен Уоллес предположил, что президент России Владимир Путин может объявить всеобщую мобилизацию 9 мая.

Теги: Россия, Украина, война, мобилизация, разведка, вторжение, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, население, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дивеев-Церковный рассказал, как оказался за границей. Ранее жена Кличко сообщила, что он, "как и многие, был вынужден покинуть Украину"
Дивеев-Церковный рассказал, как оказался за границей. Ранее жена Кличко сообщила, что он, "как и многие, был вынужден покинуть Украину"
Россиянин, муж украинской актрисы Галины Безрук, которая замалчивает нападение РФ на Украину, прокомментировал ее позицию
Россиянин, муж украинской актрисы Галины Безрук, которая замалчивает нападение РФ на Украину, прокомментировал ее позицию
"Она прирожденный российский политик". Невзоров заявил, что Херд, испачкавшая постель мужа фекалиями, могла бы сделать карьеру в Госдуме РФ
"Она – прирожденный российский политик". Невзоров заявил, что Херд, испачкавшая постель мужа фекалиями, могла бы сделать карьеру в Госдуме РФ
  "Не залишай". Тринчер презентовала клип на песню, посвященную украинкам. Видео
  "Не залишай". Тринчер презентовала клип на песню, посвященную украинкам. Видео
  Экс-жена Ступки Логунова: В прежних отношениях я зарабатывала больше. В этих зарабатываю меньше
  Экс-жена Ступки Логунова: В прежних отношениях я зарабатывала больше. В этих зарабатываю меньше
Солистка Go-A Павленко будет объявлять оценки украинского жюри для участников "Евровидения 2022"
Солистка Go-A Павленко будет объявлять оценки украинского жюри для участников "Евровидения 2022"
"После этого я больше всего хотела бы вернуться". 18-летняя дочь Константина Меладзе рассказала, где будет учиться дальше
"После этого я больше всего хотела бы вернуться". 18-летняя дочь Константина Меладзе рассказала, где будет учиться дальше
  Отец троих детей Решетник рассказал, почему он с семьей не уезжает из Украины
  Отец троих детей Решетник рассказал, почему он с семьей не уезжает из Украины
Дорофеева показала "лицо всех украинцев, увидевших Джоли во Львове"
Дорофеева показала "лицо всех украинцев, увидевших Джоли во Львове"
"Обожаю каждую минуту шоу, особенно вашу поддержку Украины". Маккартни на своем концерте в CША вышел на сцену с украинским флагом. Фото
"Обожаю каждую минуту шоу, особенно вашу поддержку Украины". Маккартни на своем концерте в CША вышел на сцену с украинским флагом. Фото
В поле в обнимку с кокер-спаниелем. Герцогиня Кембриджская устроила фотосессию для единственной дочери по случаю ее семилетия
В поле в обнимку с кокер-спаниелем. Герцогиня Кембриджская устроила фотосессию для единственной дочери по случаю ее семилетия
  "В реальности она очень красивая. А вот в фильмах..." Подросток из Львова рассказал, почему не отреагировал на Джоли, оказавшись с ней в одной кофейне
  "В реальности она очень красивая. А вот в фильмах..." Подросток из Львова рассказал, почему не отреагировал на Джоли, оказавшись с ней в одной кофейне
Экс-супруг Ани Лорак показал, как проводит время с дочерью в Турции
Экс-супруг Ани Лорак показал, как проводит время с дочерью в Турции
"Последний мой день, когда я была счастлива". Актриса сериалов студии "Квартал 95" Саливанчук презентовала песню
"Последний мой день, когда я была счастлива". Актриса сериалов студии "Квартал 95" Саливанчук презентовала песню
  "Это еще одно проявление поддержки от народа Великобритании". "Антитіла" и Ширан выпустили совместный трек в поддержку Украины. Видео
  "Это еще одно проявление поддержки от народа Великобритании". "Антитіла" и Ширан выпустили совместный трек в поддержку Украины. Видео
"Хотя бы имей совесть не петь про Борисполь". Замалчивающая войну певица Елка выступила в Сочи
"Хотя бы имей совесть не петь про Борисполь". Замалчивающая войну певица Елка выступила в Сочи
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я никогда в жизни больше не ощущал такого запаха". Российский актер рассказал, чем пахнет от Путина (598092)
2
"Это очень личные причины. Это месть". Смольянинов рассказал, почему Путин начал войну против Украины (89129)
3
46-летний украинский ведущий во время войны выехал из Украины. Он засветился в Берлине в компании жены мэра Киева. Фото (45636)
4
"Не жди, мам, не вернусь. Не звони, пап, твоя дочь стала другой". Замалчивающая войну Тодоренко в песне обратилась к родителям-одесситам (33310)
5
Телохранитель рассмешил Деппа ответом на вопрос о его пенисе во время заседания суда против его экс-жены Херд. Видео (29585)
6
"Это и в меня стреляют сейчас тоже. Поэтому нельзя молчать". Российский актер высказался о войне против Украины (28846)
7
"А что вы удивляетесь? Украина – центр Вселенной", "Теперь цены на аренду оправданы". Реакция сетей на неожиданный приезд Джоли во Львов (24709)
8
"Грешки у каждого есть". Киркоров пригрозил пропагандистке Симоньян покопаться в ее грязном белье после заявления в адрес Галкина и Пугачевой (20339)
 
 
 
 