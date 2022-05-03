Россия может объявить мобилизацию, заявив, что воюет не с Украиной, а с англосаксонским миром – Буданов

"Все проблемы российской армии как раз сейчас и выплыли. Это был большой пиар. Все, на что они тратили деньги, – это показывать величие российской армии в мире. Сейчас все увидели: нет никакого величия", – сказал он.

Глава ГУР отметил, что перед началом масштабного вторжения военный потенциал России по определенным показателям имел 20-кратное преимущество перед Украиной.

"Однако реальные боевые действия показали реальные проблемы: количественный показатель у них есть, это безусловно, а вот качественного нет. Во-вторых, достаточно низкая мотивация. Те потери, которые они понесли за это время, довольно сильно на них влияют. Уже сейчас Россия перешла к скрытой мобилизации и в ближайшее время готовится объявить об открытой мобилизации", – объяснил Буданов.

Он подчеркнул, что российским властям придется это как-то аргументировать своему населению.

"Почему для России с ее, как они говорят, первой или второй армией в мире нужна мобилизация, когда, согласно их официальным сообщениям, все идет по плану и Украина как военная машина ничего из себя не представляет? Я могу делать определенные предположения, опираясь на некоторые факты, что мобилизацию проведут под призмой того, что Россия воюет не с Украиной, а с англосаксонским миром. Конкретно в такой парадигме это будут объяснять российскому обществу", – отметил Буданов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)