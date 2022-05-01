Министр обороны Великобритании: Не удивлюсь, если Путин намерен объявить массовую мобилизацию 9 мая

Уоллес: Я думаю, что он попытается отказаться от своей "специальной операции" Фото: EPA

"Я не удивлюсь, хотя у меня нет информации об этом, если он собирается объявить 9 мая, что сейчас "мы находимся в состоянии войны с нацистами всего мира и нам необходимо провести массовую мобилизацию русского народа", – сказал министр.

Он считает, что Путин может отказаться от названия "специальная операция", которое в РФ используют для обозначения войны против Украины.

"Я думаю, что он попытается отказаться от своей "специальной операции". Он раскатывал поле, готовя почву, чтобы сказать: "Смотрите, теперь это война против нацистов, и мне нужно больше людей. Мне нужно больше русского пушечного мяса", – заявил министр обороны.

При этом Уоллес отметил, что у него нет точных сведений, что Путин сделает такое заявление.