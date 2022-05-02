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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Таврическая губерния", "Небесный город". Буданов рассказал о "больных" идеях оккупантов о будущем юга Украины

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Буданов считает, что в РФ проталкивают идею с "Таврической губернией"
Буданов считает, что в РФ проталкивают идею с "Таврической губернией"
Фото: gur.gov.ua

В "больном уме" российских оккупантов есть две идеи о том, что они намерены делать с Херсонской областью Украины. Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил НВ в интервью, которое было опубликовано 2 мая.

"Вопрос: что они хотят создать? В больном уме российского руководства есть две идеи, которые они лелеют. Первая – это воссоздание Таврической губернии, существовавшей непродолжительное время в Российской империи. Это территория Крыма, Херсонской области, частично Николаевской и даже немного Донецкой и Запорожья, с административным центром в городе Симферополь", – сказал он.

Глава военной разведки отметил, что именно эту идею "они сейчас проталкивают".

"Вторая идея, которую нечасто можно услышать, однако она имеет место, – так называемый Небесный город. Это Одесская область, Херсонская область, часть Николаевской области, город Днепр и часть Донецкой области. Была такая концепция. Еще раз говорю: это больной ум", – заявил Буданов.

Глава ГУР назвал эти идеи "сумасшедшими".

"Они всерьез для себя [их] воспринимают и сейчас пытаются воспроизвести", – объяснил Буданов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного вторжения российских войск в Украину 24 февраля захватчикам удалось оккупировать на юге страны часть Херсонской, Николаевской, Запорожской областей. Бои продолжаются.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, противник пытается выйти на административные границы Херсонской области.

Теги: Россия, Симферополь, война, оккупация, Херсонская область, разведка, Одесская область, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов, российские оккупанты
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