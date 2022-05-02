"Таврическая губерния", "Небесный город". Буданов рассказал о "больных" идеях оккупантов о будущем юга Украины

Буданов считает, что в РФ проталкивают идею с "Таврической губернией" Фото: gur.gov.ua

"Вопрос: что они хотят создать? В больном уме российского руководства есть две идеи, которые они лелеют. Первая – это воссоздание Таврической губернии, существовавшей непродолжительное время в Российской империи. Это территория Крыма, Херсонской области, частично Николаевской и даже немного Донецкой и Запорожья, с административным центром в городе Симферополь", – сказал он.

Глава военной разведки отметил, что именно эту идею "они сейчас проталкивают".

"Вторая идея, которую нечасто можно услышать, однако она имеет место, – так называемый Небесный город. Это Одесская область, Херсонская область, часть Николаевской области, город Днепр и часть Донецкой области. Была такая концепция. Еще раз говорю: это больной ум", – заявил Буданов.

Глава ГУР назвал эти идеи "сумасшедшими".

"Они всерьез для себя [их] воспринимают и сейчас пытаются воспроизвести", – объяснил Буданов.

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