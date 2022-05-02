"Таврическая губерния", "Небесный город". Буданов рассказал о "больных" идеях оккупантов о будущем юга Украины

"Вопрос: что они хотят создать? В больном уме российского руководства есть две идеи, которые они лелеют. Первая – это воссоздание Таврической губернии, существовавшей непродолжительное время в Российской империи. Это территория Крыма, Херсонской области, частично Николаевской и даже немного Донецкой и Запорожья, с административным центром в городе Симферополь", – сказал он.
Глава военной разведки отметил, что именно эту идею "они сейчас проталкивают".
"Вторая идея, которую нечасто можно услышать, однако она имеет место, – так называемый Небесный город. Это Одесская область, Херсонская область, часть Николаевской области, город Днепр и часть Донецкой области. Была такая концепция. Еще раз говорю: это больной ум", – заявил Буданов.
Глава ГУР назвал эти идеи "сумасшедшими".
"Они всерьез для себя [их] воспринимают и сейчас пытаются воспроизвести", – объяснил Буданов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После масштабного вторжения российских войск в Украину 24 февраля захватчикам удалось оккупировать на юге страны часть Херсонской, Николаевской, Запорожской областей. Бои продолжаются.
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, противник пытается выйти на административные границы Херсонской области.