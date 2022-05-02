В Беларуси отключают интернет, чтобы скрыть информацию о передвижении российских оккупационных войск – украинская разведка

Данные украинской разведки указывают на коридор движения военной техники к югу и юго-востоку от Минска Фото: depositphotos.com

По данным ведомства, впервые полное и частичное ограничение доступа абонентов мобильной связи к интернету было зафиксировано 1 апреля. В течение последующего месяца с ограничениями столкнулись целые регионы Беларуси.

По оценкам военной разведки Украины, отключения пользователей от интернета скоординированы спецслужбами.

"Таким образом КГБ Беларуси и ФСБ России пытаются ограничить общение патриотически настроенных граждан и предотвратить распространение информации в социальных сетях о передвижении по территории республики российской военной техники. Аномалии в доступе к сети в отдельных районах к югу и юго-востоку от Минска указывают на коридор движения военной техники, что подтверждено информацией из других источников", – говорится в сообщении.

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