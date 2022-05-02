ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Беларуси отключают интернет, чтобы скрыть информацию о передвижении российских оккупационных войск – украинская разведка

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Данные украинской разведки указывают на коридор движения военной техники к югу и юго-востоку от Минска
Данные украинской разведки указывают на коридор движения военной техники к югу и юго-востоку от Минска
Фото: depositphotos.com

В Беларуси отключают интернет, чтобы скрыть информацию о передвижении российских оккупационных войск. Об этом 2 мая сообщило в Facebook Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным ведомства, впервые полное и частичное ограничение доступа абонентов мобильной связи к интернету было зафиксировано 1 апреля. В течение последующего месяца с ограничениями столкнулись целые регионы Беларуси.

По оценкам военной разведки Украины, отключения пользователей от интернета скоординированы спецслужбами.

"Таким образом КГБ Беларуси и ФСБ России пытаются ограничить общение патриотически настроенных граждан и предотвратить распространение информации в социальных сетях о передвижении по территории республики российской военной техники. Аномалии в доступе к сети в отдельных районах к югу и юго-востоку от Минска указывают на коридор движения военной техники, что подтверждено информацией из других источников", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/303117438666350

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля, вторгшись в Украину по нескольким направлениям, российские оккупанты использовали в том числе территорию Беларуси.

В марте Генштаб ВСУ сообщал о признаках подготовки вооруженных сил Беларуси к прямому вторжению в Украину. По информации замминистра обороны Украины Анны Маляр, белорусские военнослужащие не хотят воевать против Украины и готовы сдаваться в плен в случае их использования против Украины.

Западные страны называют Беларусь соучастницей РФ в агрессии против Украины и вводят санкции не только против России, но и против Беларуси.

В начале апреля российские войска были изгнаны из северных областей Украины, оккупанты вернулись в том числе на территорию Беларуси. Впоследствии РФ начала перебрасывать своих военных из Беларуси на российскую территорию для участия в захвате Донбасса.

Теги: Россия, интернет, Украина, Беларусь, военные, ФСБ, КГБ, разведка, спецслужбы, война России против Украины, войска, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Это еще одно проявление поддержки от народа Великобритании". "Антитіла" и Ширан выпустили совместный трек в поддержку Украины. Видео
  "Это еще одно проявление поддержки от народа Великобритании". "Антитіла" и Ширан выпустили совместный трек в поддержку Украины. Видео
"Хотя бы имей совесть не петь про Борисполь". Замалчивающая войну певица Елка выступила в Сочи
"Хотя бы имей совесть не петь про Борисполь". Замалчивающая войну певица Елка выступила в Сочи
Kalush Orchestra провели первую репетицию в Турине в костюмах, которые являются точными копиями "древних шедевров народного искусства". Фото
Kalush Orchestra провели первую репетицию в Турине в костюмах, которые являются точными копиями "древних шедевров народного искусства". Фото
"Изнасилованные женщины не могут даже помыться, люди едят все подряд". Цимбалюк рассказал, что происходит в Мариуполе
"Изнасилованные женщины не могут даже помыться, люди едят все подряд". Цимбалюк рассказал, что происходит в Мариуполе
"Мочат за отъезд". Замалчивающая нападение РФ на Украину Собчак вслед за Киркоровым прокомментировала травлю Галкина в России
"Мочат за отъезд". Замалчивающая нападение РФ на Украину Собчак вслед за Киркоровым прокомментировала травлю Галкина в России
"Анджелина, будь ангелом мира для Украины". Jerry Heil и Kalush Orchestra посвятили трек Джоли. Видео
"Анджелина, будь ангелом мира для Украины". Jerry Heil и Kalush Orchestra посвятили трек Джоли. Видео
Стало известно, присутствовал ли Путин, когда Кабаева рожала от него, и с кем еще были отношения у гимнастки СМИ
Стало известно, присутствовал ли Путин, когда Кабаева рожала от него, и с кем еще были отношения у гимнастки – СМИ
"Грешки у каждого есть". Киркоров пригрозил пропагандистке Симоньян покопаться в ее грязном белье после заявления в адрес Галкина и Пугачевой
"Грешки у каждого есть". Киркоров пригрозил пропагандистке Симоньян покопаться в ее грязном белье после заявления в адрес Галкина и Пугачевой
46-летний украинский ведущий во время войны выехал из Украины. Он засветился в Берлине в компании жены мэра Киева. Фото
46-летний украинский ведущий во время войны выехал из Украины. Он засветился в Берлине в компании жены мэра Киева. Фото
Общалась, играла и обнималась. Джоли встретилась с детьми из Луганской области в реабилитационном центре Борислава. Фото
Общалась, играла и обнималась. Джоли встретилась с детьми из Луганской области в реабилитационном центре Борислава. Фото
"Меня поразила эта просьба". Вакарчук рассказал, по чьей просьбе почти за месяц написал песню "Місто Марії", посвященную защитникам Мариуполя
"Меня поразила эта просьба". Вакарчук рассказал, по чьей просьбе почти за месяц написал песню "Місто Марії", посвященную защитникам Мариуполя
  "Это и в меня стреляют сейчас тоже. Поэтому нельзя молчать". Российский актер высказался о войне против Украины
  "Это и в меня стреляют сейчас тоже. Поэтому нельзя молчать". Российский актер высказался о войне против Украины
"А что вы удивляетесь? Украина – центр Вселенной", "Теперь цены на аренду оправданы". Реакция сетей на неожиданный приезд Джоли во Львов
"А что вы удивляетесь? Украина – центр Вселенной", "Теперь цены на аренду оправданы". Реакция сетей на неожиданный приезд Джоли во Львов
  Во время пребывания Джоли во Львове прозвучала воздушная тревога. Актриса среагировала. Видео
  Во время пребывания Джоли во Львове прозвучала воздушная тревога. Актриса среагировала. Видео
  Телохранитель рассмешил Деппа ответом на вопрос о его пенисе во время заседания суда против его экс-жены Херд. Видео
  Телохранитель рассмешил Деппа ответом на вопрос о его пенисе во время заседания суда против его экс-жены Херд. Видео
"Для всех этот визит был неожиданностью. Многие не могли поверить, что это она". Джоли встретилась во Львове с переселенцами и волонтерами
"Для всех этот визит был неожиданностью. Многие не могли поверить, что это она". Джоли встретилась во Львове с переселенцами и волонтерами
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я никогда в жизни больше не ощущал такого запаха". Российский актер рассказал, чем пахнет от Путина (544413)
2
"Это очень личные причины. Это месть". Смольянинов рассказал, почему Путин начал войну против Украины (86829)
3
Ефросинина о телефонном разговоре с Галкиным: Он потерял все. Замка уже нет. Готовится уголовное дело (43614)
4
"Я отписалась, я не поддерживаю вообще". Ефросинина рассказала, почему не стала бы давать интервью Собчак, как это сделала Полякова (39658)
5
46-летний украинский ведущий во время войны выехал из Украины. Он засветился в Берлине в компании жены мэра Киева. Фото (36509)
6
Каменских впервые рассказала, где во время войны находится Потап, и показала новые совместные фото (35574)
7
"Не жди, мам, не вернусь. Не звони, пап, твоя дочь стала другой". Замалчивающая войну Тодоренко в песне обратилась к родителям-одесситам (31574)
8
"Это и в меня стреляют сейчас тоже. Поэтому нельзя молчать". Российский актер высказался о войне против Украины (27402)
 
 
 
 