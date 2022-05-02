В Беларуси отключают интернет, чтобы скрыть информацию о передвижении российских оккупационных войск – украинская разведка

По данным ведомства, впервые полное и частичное ограничение доступа абонентов мобильной связи к интернету было зафиксировано 1 апреля. В течение последующего месяца с ограничениями столкнулись целые регионы Беларуси.
По оценкам военной разведки Украины, отключения пользователей от интернета скоординированы спецслужбами.
"Таким образом КГБ Беларуси и ФСБ России пытаются ограничить общение патриотически настроенных граждан и предотвратить распространение информации в социальных сетях о передвижении по территории республики российской военной техники. Аномалии в доступе к сети в отдельных районах к югу и юго-востоку от Минска указывают на коридор движения военной техники, что подтверждено информацией из других источников", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля, вторгшись в Украину по нескольким направлениям, российские оккупанты использовали в том числе территорию Беларуси.
В марте Генштаб ВСУ сообщал о признаках подготовки вооруженных сил Беларуси к прямому вторжению в Украину. По информации замминистра обороны Украины Анны Маляр, белорусские военнослужащие не хотят воевать против Украины и готовы сдаваться в плен в случае их использования против Украины.
Западные страны называют Беларусь соучастницей РФ в агрессии против Украины и вводят санкции не только против России, но и против Беларуси.
В начале апреля российские войска были изгнаны из северных областей Украины, оккупанты вернулись в том числе на территорию Беларуси. Впоследствии РФ начала перебрасывать своих военных из Беларуси на российскую территорию для участия в захвате Донбасса.