Суд арестовал 51 цистерну, принадлежащую Беларуси – ГБР

Вагоны пересекли границу с Украиной 23 февраля, накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"После вторжения они фактически обеспечивали логистику наступавших в направлении Чернигов – Сумы оккупационных российских войск. Цистерны были заполнены 3 тыс. тонн белорусского и российского дизельного топлива. Продукция вроде бы предназначалась нефтекомпаниям, входящим в сферу влияния [подозреваемого в госизмене нардепа Виктора] Медведчука", – говорится в сообщении.

После освобождения Черниговской области от российских захватчиков следователи ГБР инициировали ходатайство в Печерский районный суд об аресте этого имущества.

Вагоны планируют передать Агентству по розыску и менеджменту активов, а в дальнейшем – Вооруженным силам Украины.

"Некоторые из цистерн после успешных боевых действий ВСУ несколько "повреждены", но после заключения экспертизы и ремонта тоже пойдут на нужды государства", – проинформировали в ГБР.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 437 Уголовного кодекса (планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны или военного конфликта, а также участие в заговоре, направленном на совершение таких действий).