На нужды ВСУ передали 48 кг золота стоимостью более 90 млн грн, конфискованного у экс-министра времен Януковича

Возможно, речь идет о золоте, изъятом в 2014 году у Эдуарда Ставицкого Фото: pravda.com.ua

"Это имущество было изъято в рамках расследования уголовного производства и принадлежало одному из бывших высших чиновников из окружения экс-президента – беглеца, причастного к завладению государственной резиденцией "Межигорье", – говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость изъятого в гривневом эквиваленте составляет более 90 млн грн.

Офис генпрокурора не называет фамилии бывшего чиновника, о котором идет речь, но известно, что $4,8 млн наличными, более 40 кг золота и множество драгоценностей обнаружили в 2014 году во время обыска в частном доме сбежавшего Эдуарда Cтавицкого, бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины при президенте Викторе Януковиче. Эти деньги Офис генпрокурора также взыскал в пользу Минобороны 1 апреля 2022 года.

Информация о количестве найденного у Ставицкого золота разнится: "Украинская правда" писала о 49,8 кг, а тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков – о 42 кг.