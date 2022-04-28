В Польше по обвинению в шпионаже задержали двух граждан РФ и Беларуси. Они собирали информацию об армии

По информации военной разведки Польши, задержанные собирали информацию о присутствии польской армии в районе польско-белорусской границы Фото: ЕРА

Мужчин задержали 21-го и 22 апреля в городе Белосток (северо-восток Польши), им предъявили обвинение в шпионаже.

Суд арестовал россиянина и белоруса на три месяца по ходатайству окружной прокуратуры в Варшаве.

По данным военной разведки Польши, эти мужчины, действуя от имени российских спецслужб, собирали информацию о вооруженных силах Польши, в том числе о присутствии польской армии в районе польско-белорусской границы.

Пресс-секретарь окружной прокуратуры в Варшаве рассказал tvp.info, что оба подозреваемых давно живут в Польше. Их интересовала информация о воинских частях, штатном расписании и о частях войск НАТО на территории Польши.

Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Это как минимум второй такой случай за месяц. Военная разведка Польши 12 апреля сообщала о задержании гражданина РФ, который получил информацию о боеготовности вооруженных сил Польши и войск НАТО по запросу российских спецслужб.