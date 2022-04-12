В Польше задержали гражданина РФ, подозреваемого в шпионаже в пользу России

"По материалам Службы военной контрразведки Военная жандармерия задержала гражданина России, подозреваемого в деятельности в интересах российской разведки. Мужчина, действовавший от имени российских служб, вел деятельность в ущерб Республике Польша... Доказательства, собранные SKW, показывают, что мужчина получил информацию о боеготовности вооруженных сил Польши и войск НАТО по запросу российских спецслужб", – говорится в сообщении.

Мужчину задержали 6 апреля. Суд взял его под стражу на три месяца. Прокуратура предъявила ему обвинение в шпионаже.

В пресс-центре отметили, что подозреваемый – гражданин России, проживающий в Польше 18 лет. В этой стране он имел свой бизнес.