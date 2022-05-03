ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Буданов: У РФ есть два варианта будущего после войны с Украиной, в том числе деоккупация Калининграда

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Буданов считает, что Украина победит в войне против России
Буданов считает, что Украина победит в войне против России
Фото: ЕРА

Россия проиграет войну Украине, а президент РФ Владимир Путин больше не будет у власти. Такое мнение начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов выразил НВ в интервью, которое было опубликовано 2 мая.

"Эта война закончится. [...] Не волнуйтесь, Украина победит", – сказал он.

Глава военной разведки считает, что есть два варианта, как завершится война.

"Первый – разделение России на три и более частей. И второй – относительное сохранение территориальной целостности РФ при смене руководства страны. В последнем случае новый руководитель скажет, что РФ ни при чем во всех этих процессах, это был больной диктатор, а страна здесь ни при чем", – объяснил Буданов.

По его словам, "в этом случае Россия отдаст все оккупированные ею территории – от островов Японии до Кенигсберга (Калининграда. – "ГОРДОН")], принадлежащего Германии".

"Вот два пути. Большинство военно-политического руководства России это знает. И именно поэтому очень много попыток диалога с западным миром, несмотря на ту официальную риторику, которую они все используют. А вот неофициальная совсем другая: они боятся потерять свое состояние", – отметил Буданов.

Журналистка спросила у начальника ГУР Минобороны, "может ли закончиться война и при этом Путин останется в живых".

"Оставить ему путь для отступления – это одна из стратегий, однако это почти нереально. Он военный преступник для всего мира. Это его конец, он сам себя загнал в тупик", – заявил Буданов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия масштабно вторглась в Украину 24 февраля. Путин заявлял, что начинается "спецоперация" якобы для "демилитаризации" и "денацификации" Украины.

В начале апреля оккупантов изгнали с северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны вблизи оккупированного Крыма.

На 3 мая, по данным Генштаба ВСУ, потери российской армии составили около 24,2 тыс. человек личного состава, более 1 тыс. танков, тысячи бронемашин, сотни артиллерийских систем и беспилотников, десятки самолетов, вертолетов и другой боевой и военной техники включительно с кораблями.

Теги: Владимир Путин, война, оккупация, Калининград, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, Кирилл Буданов, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "На что способна украинская физика, показали два "Нептуна". Украинцы ответили "эксперту" Новгородцеву на заявление об украинском языке и науке
  "На что способна украинская физика, показали два "Нептуна". Украинцы ответили "эксперту" Новгородцеву на заявление об украинском языке и науке
"Они навсегда должны исчезнуть из нашей вселенной". Полякова высказалась об украинцах, продолжающих выступать в РФ
"Они навсегда должны исчезнуть из нашей вселенной". Полякова высказалась об украинцах, продолжающих выступать в РФ
"Срут прямо в рот". Симоньян, отвечая Киркорову, заступившемуся за Галкина, рассказала о "сексуальных извращениях"
"Срут прямо в рот". Симоньян, отвечая Киркорову, заступившемуся за Галкина, рассказала о "сексуальных извращениях"
Организаторы "Евровидения 2022" лишили россиян права голосовать за участников конкурса
Организаторы "Евровидения 2022" лишили россиян права голосовать за участников конкурса
Полякова: Я, как русскоязычная певица, понимаю: все, что я делала до этого, теперь невозможно. Я готова на жертвы
Полякова: Я, как русскоязычная певица, понимаю: все, что я делала до этого, теперь невозможно. Я готова на жертвы
  "Он не будет говорить: "Режь собаку, там моя часть какая-то". Экс-жена Ступки рассказала, как они разделили имущество
  "Он не будет говорить: "Режь собаку, там моя часть какая-то". Экс-жена Ступки рассказала, как они разделили имущество
Огневич заявила, что ее снова преследует мужчина, и показала оскорбления от него
Огневич заявила, что ее снова преследует мужчина, и показала оскорбления от него
  "Представьте их в камуфляже, с тепловизорами". Данилко рассказал, где бы служили Сердючка с мамой, если бы были реальными людьми
  "Представьте их в камуфляже, с тепловизорами". Данилко рассказал, где бы служили Сердючка с мамой, если бы были реальными людьми
  "Она поздно поняла". Полякова заявила, что считает двуличной позицию Лободы
  "Она поздно поняла". Полякова заявила, что считает двуличной позицию Лободы
  "Суровая и храбрая". Тина Кароль назвала приблудившуюся к ней кошку Джавелиной
  "Суровая и храбрая". Тина Кароль назвала приблудившуюся к ней кошку Джавелиной
Веселился и гримасничал. Илон Маск появился на балу Met Gala 2022 в компании своей матери, модели Мэй Маск. Фото
Веселился и гримасничал. Илон Маск появился на балу Met Gala 2022 в компании своей матери, модели Мэй Маск. Фото
Джоли покинула Украину, тайно посетив перед отъездом детский дом – СМИ
Джоли покинула Украину, тайно посетив перед отъездом детский дом – СМИ
"Эта потаскуха работала и жила в Украине, а сейчас засунула язык в свою задницу". Узелков высказался о певице Елке
"Эта потаскуха работала и жила в Украине, а сейчас засунула язык в свою задницу". Узелков высказался о певице Елке
Путин готовится к хирургической операции. Названы болезни президента РФ СМИ
Путин готовится к хирургической операции. Названы болезни президента РФ – СМИ
"Врезала, как отрубила". Мозговая высказалась о конфликте Билозир и Поляковой
"Врезала, как отрубила". Мозговая высказалась о конфликте Билозир и Поляковой
Дивеев-Церковный рассказал, как оказался за границей. Ранее жена Кличко сообщила, что он, "как и многие, был вынужден покинуть Украину"
Дивеев-Церковный рассказал, как оказался за границей. Ранее жена Кличко сообщила, что он, "как и многие, был вынужден покинуть Украину"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Эта потаскуха работала и жила в Украине, а сейчас засунула язык в свою задницу". Узелков высказался о певице Елке (131561)
2
"Она – прирожденный российский политик". Невзоров заявил, что Херд, испачкавшая постель мужа фекалиями, могла бы сделать карьеру в Госдуме РФ (71103)
3
46-летний украинский ведущий во время войны выехал из Украины. Он засветился в Берлине в компании жены мэра Киева. Фото (48729)
4
Телохранитель рассмешил Деппа ответом на вопрос о его пенисе во время заседания суда против его экс-жены Херд. Видео (31566)
5
"Это и в меня стреляют сейчас тоже. Поэтому нельзя молчать". Российский актер высказался о войне против Украины (29853)
6
"А что вы удивляетесь? Украина – центр Вселенной", "Теперь цены на аренду оправданы". Реакция сетей на неожиданный приезд Джоли во Львов (25236)
7
"Грешки у каждого есть". Киркоров пригрозил пропагандистке Симоньян покопаться в ее грязном белье после заявления в адрес Галкина и Пугачевой (20832)
8
Стало известно, присутствовал ли Путин, когда Кабаева рожала от него, и с кем еще были отношения у гимнастки – СМИ (20813)
 
 
 
 