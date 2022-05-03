Буданов: У РФ есть два варианта будущего после войны с Украиной, в том числе деоккупация Калининграда

"Эта война закончится. [...] Не волнуйтесь, Украина победит", – сказал он.
Глава военной разведки считает, что есть два варианта, как завершится война.
"Первый – разделение России на три и более частей. И второй – относительное сохранение территориальной целостности РФ при смене руководства страны. В последнем случае новый руководитель скажет, что РФ ни при чем во всех этих процессах, это был больной диктатор, а страна здесь ни при чем", – объяснил Буданов.
По его словам, "в этом случае Россия отдаст все оккупированные ею территории – от островов Японии до Кенигсберга (Калининграда. – "ГОРДОН")], принадлежащего Германии".
"Вот два пути. Большинство военно-политического руководства России это знает. И именно поэтому очень много попыток диалога с западным миром, несмотря на ту официальную риторику, которую они все используют. А вот неофициальная совсем другая: они боятся потерять свое состояние", – отметил Буданов.
Журналистка спросила у начальника ГУР Минобороны, "может ли закончиться война и при этом Путин останется в живых".
"Оставить ему путь для отступления – это одна из стратегий, однако это почти нереально. Он военный преступник для всего мира. Это его конец, он сам себя загнал в тупик", – заявил Буданов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия масштабно вторглась в Украину 24 февраля. Путин заявлял, что начинается "спецоперация" якобы для "демилитаризации" и "денацификации" Украины.
В начале апреля оккупантов изгнали с северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны вблизи оккупированного Крыма.
На 3 мая, по данным Генштаба ВСУ, потери российской армии составили около 24,2 тыс. человек личного состава, более 1 тыс. танков, тысячи бронемашин, сотни артиллерийских систем и беспилотников, десятки самолетов, вертолетов и другой боевой и военной техники включительно с кораблями.