Буданов: У РФ есть два варианта будущего после войны с Украиной, в том числе деоккупация Калининграда

"Эта война закончится. [...] Не волнуйтесь, Украина победит", – сказал он.

Глава военной разведки считает, что есть два варианта, как завершится война.

"Первый – разделение России на три и более частей. И второй – относительное сохранение территориальной целостности РФ при смене руководства страны. В последнем случае новый руководитель скажет, что РФ ни при чем во всех этих процессах, это был больной диктатор, а страна здесь ни при чем", – объяснил Буданов.

По его словам, "в этом случае Россия отдаст все оккупированные ею территории – от островов Японии до Кенигсберга (Калининграда. – "ГОРДОН")], принадлежащего Германии".

"Вот два пути. Большинство военно-политического руководства России это знает. И именно поэтому очень много попыток диалога с западным миром, несмотря на ту официальную риторику, которую они все используют. А вот неофициальная совсем другая: они боятся потерять свое состояние", – отметил Буданов.

Журналистка спросила у начальника ГУР Минобороны, "может ли закончиться война и при этом Путин останется в живых".

"Оставить ему путь для отступления – это одна из стратегий, однако это почти нереально. Он военный преступник для всего мира. Это его конец, он сам себя загнал в тупик", – заявил Буданов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)