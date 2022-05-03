Гордон: Если Лукашенко застрелит Путина, Запад его простит

"Лукашенко – подонок, фашист не меньше, чем Путин. Он лгун, провокатор и убийца. В интервью мне в 2020 году Лукашенко, отвечая на мой вопрос "Подтверждаете ли вы, что с территории Беларуси российские войска не пойдут на Украину?", сказал: "Никогда этого не будет!" Но они не только пошли с территории Беларуси – с территории Беларуси мою страну обстреливали разнообразными бомбами и ракетами. Через Беларусь проходили все эти российские бандформирования – я так их войска называю. Лукашенко и его клика, а не простые белорусы явились прямыми участниками этой преступной войны. Поэтому Лукашенко – равно Путин, равно фашизм, равно подонки. Вот мое отношение к Лукашенко", – подчеркнул Гордон.

По его мнению, неучастие белорусской армии в войне на территории Украины – это следствие расчета Лукашенко.

"Если бы расчет не сходился, белорусская армия уже была бы в Украине. Первое – провели опросы: белорусы не хотели воевать с украинцами. Белорусы – не россияне, они не хотели против братьев идти. Второе – слабая армия. Эта немотивированная слабая армия подлежала уничтожению. Лукашенко рассудил так: сейчас я отправлю туда свою армию, ее покромсают, а потом осмелевшие белорусы придут за мной, в мой дворец, по мою душу. Поэтому, будучи хитрой скотиной, он пропетлял перед Путиным. Много раз его обманул и вывернулся так, как ему надо было, чем-то задобрить Запад пытался. В общем хитрая, лживая усатая скотина", – сказал журналист.

Он отметил, что Лукашенко добивался своего и тогда, когда президентами РФ были Борис Ельцин и Дмитрий Медведев.

"У него есть один вариант. Если во время встречи с Путиным он его застрелит, Запад его [Лукашенко] простит. Один из серьезных людей в Украине еще в 2015 году мне говорил: "Представляешь, межгосударственное совещание было (Украина тогда еще принимала участие), Путин присутствовал, а я с пистолетом был. Вытащил бы пистолет, застрелил его – собаку". Я говорю: "Слушайте, вам бы дали звание Героя Украины". А он отвечает: "Посмертно". Так что вероятность есть всегда… Александр Григорьевич много-много лет профессионально занимается следующим: сначала он обводил вокруг пальца Ельцина, потом Путина, потом Медведева, теперь опять Путина. Он умеет петлять так, как ни один заяц [не петляет]. Пока это сходит ему с рук. Но посмотрим – это же жизнь, это политика. Тут бывает все очень интересно", – резюмировал Гордон.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

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