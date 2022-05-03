За два дня ВСУ уничтожили почти 20 российских беспилотников на $2 млн – Залужный

"Слаженная работа подразделений радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны Сухопутных войск", – написал Залужный, опубликовав фото сбитых российских БПЛА "Орлан" и "Тахион" на восточном направлении и ZALA – на северном.
По словам Залужного, общая стоимость уничтоженных беспилотников противника составляет около $2 млн.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения РФ ВСУ уничтожили 291 российский БПЛА оперативно-тактического уровня.