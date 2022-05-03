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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За два дня ВСУ уничтожили почти 20 российских беспилотников на $2 млн – Залужный

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По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ВСУ уничтожили 291 российский БПЛА
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ВСУ уничтожили 291 российский БПЛА
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

За последние два дня Вооруженные силы Украины уничтожили почти 20 российских беспилотников. Об этом 3 мая сообщил в Facebook главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Слаженная работа подразделений радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны Сухопутных войск", – написал Залужный, опубликовав фото сбитых российских БПЛА "Орлан" и "Тахион" на восточном направлении и ZALA – на северном.

По словам Залужного, общая стоимость уничтоженных беспилотников противника составляет около $2 млн.

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/301518558810303

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения РФ ВСУ уничтожили 291 российский БПЛА оперативно-тактического уровня.

Теги: Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, Валерий Залужный
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