За два дня ВСУ уничтожили почти 20 российских беспилотников на $2 млн – Залужный

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ВСУ уничтожили 291 российский БПЛА Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

"Слаженная работа подразделений радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны Сухопутных войск", – написал Залужный, опубликовав фото сбитых российских БПЛА "Орлан" и "Тахион" на восточном направлении и ZALA – на северном.

По словам Залужного, общая стоимость уничтоженных беспилотников противника составляет около $2 млн.

Война России против Украины. Главное (обновляется)