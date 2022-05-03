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Фейгин: У Путина притупилось чувство опасности. И это верный признак, что он кончит плохо

 
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Фейгин сказал, что Путин начал воевать со всем миром
Фейгин сказал, что Путин начал воевать со всем миром
Фото: EPA

Российский юрист, блогер Марк Фейгин в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что президент РФ Владимир Путин не понимает, что в глазах всего цивилизованного мира выглядит смешным.

"Он себя воспринимает как находящегося намного выше. Он мнит себя гораздо больше и презрительное отношение, насмешку по отношению к себе он не воспринимает. Ровно он себя и отгораживает от этого, конечно, но предпочитает, чтобы в нем сатану видели, демона", – сказал Фейгин.

На вопрос Гордона, как закончит Путин, блогер сказал: "Он точно закончит плохо. У него был опыт досуществовать до своего преклонного возраста и как-то более-менее... Геронтократы, да. Может даже, находясь у власти, потом сделав власть номинальной, оставив в качестве преемника кого-то из своих отпрысков, что не исключено, потому что это модненько на пространстве бывшего СССР".

По мнению Фейгина, у главы Кремля был шанс уйти достойно, но он "сам рванул эту чеку".

"Это важно понять, зачем? Первое объяснение, как [пресс-секретарь Путина Дмитрий] Песков говорит, он взял на себя миссию довершить все дела по угрозам России, демилитаризации Украины, прекращении проекта Антироссия. Я так подозреваю, что там коктейль, сочетание из желания некой миссии, ее исполнения, и одновременно он дошел до той стадии за четверть века, такой взбалмошной стадии, когда он считает "делаю, потому что могу  право мне такое дано свыше". То есть чувство пасности у него притупилось в этом смысле. И это верный признак, что он кончит плохо. Он начал воевать со всем миром", – сказал блогер.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин был избран на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин вновь был избран главой государства, также он выиграл президентские выборы 2018 года.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Дмитрий Гордон, СССР, Марк Фейгин, миссия, преемник
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