Фейгин: У Путина притупилось чувство опасности. И это верный признак, что он кончит плохо

"Он себя воспринимает как находящегося намного выше. Он мнит себя гораздо больше и презрительное отношение, насмешку по отношению к себе он не воспринимает. Ровно он себя и отгораживает от этого, конечно, но предпочитает, чтобы в нем сатану видели, демона", – сказал Фейгин.

На вопрос Гордона, как закончит Путин, блогер сказал: "Он точно закончит плохо. У него был опыт досуществовать до своего преклонного возраста и как-то более-менее... Геронтократы, да. Может даже, находясь у власти, потом сделав власть номинальной, оставив в качестве преемника кого-то из своих отпрысков, что не исключено, потому что это модненько на пространстве бывшего СССР".

По мнению Фейгина, у главы Кремля был шанс уйти достойно, но он "сам рванул эту чеку".

"Это важно понять, зачем? Первое объяснение, как [пресс-секретарь Путина Дмитрий] Песков говорит, он взял на себя миссию довершить все дела по угрозам России, демилитаризации Украины, прекращении проекта Антироссия. Я так подозреваю, что там коктейль, сочетание из желания некой миссии, ее исполнения, и одновременно он дошел до той стадии за четверть века, такой взбалмошной стадии, когда он считает "делаю, потому что могу право мне такое дано свыше". То есть чувство пасности у него притупилось в этом смысле. И это верный признак, что он кончит плохо. Он начал воевать со всем миром", – сказал блогер.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube