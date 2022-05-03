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Фейгин: Макрон в РФ отказался сдать анализ кала – его посадили за 10-метровый стол с Путиным и не подали машину к трапу

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Во время визита в Москву в начале февраля Макрону не разрешили приблизиться к Путину
Во время визита в Москву в начале февраля Макрону не разрешили приблизиться к Путину
Фото: EPA

Во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Россию у него требовали сдать анализ кала, а когда тот отказался, изменили формат его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал российский юрист, блогер Марк Фейгин, ссылаясь на свои источники.

Эту историю он вспомнил, говоря об изоляции Путина. 

"Вы знаете, что у Макрона кал хотели взять? Он отказался сдавать. Я сначала подумал: "Да ну... До такого не дойдут. Ну президент Макрон! Вы вообще нормальные?" А потом смотрю: Макрону они не подали машину к трапу. Знаете, что он пешком к [аэропорту] Внуково шел? Есть запись. Я связывался с некоторыми товарищами из французского посольства, они сказали: "Ну да, так получилось", – рассказал Фейгин. 

Он отметил, что после отказа сдать анализ Макрона посадили за большой стол с Путиным.

"Не захотел делиться калом  иди пешком и сиди за 10-метровым столом", – отметил юрист. 

Макрон встретился с Путиным в Москве 7 февраля. Во время встречи они сидели на противоположных концах длинного стола. Фотографии, сделанные во время переговоров, стали поводом для мемов и фотожаб. В СМИ называли разную длину стола, по данным пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, она "порядка 6 м". Песков объяснил, что некоторые мировые лидеры находятся на расстоянии от Путина, поскольку, "следуют своим правилам" и отказываются сдавать ПЦР-тест на коронавирус российским медикам. Так было и с Макроном. 

По данным Reuters, у Макрона был выбор: либо он соглашается на ПЦР-тест, проведенный российскими врачами, и ему разрешают находиться на более близком расстоянии с Путиным, либо он отказывается и соблюдает строгое социальное дистанцирование. Приближенные Макрона знали, что такой выбор означает отсутствие рукопожатия между президентами и этот длинный стол, но "не могли позволить, чтобы ДНК президента попала в их руки", сказал источник агентства. Reuters выяснило, что Макрон сдал ПЦР-тест во Франции перед отъездом, а также тест на антиген уже в России (его сделал собственный врач президента), но это не устроило российскую сторону. 

О том, что Макрону нужно было сдать анализ кала, в СМИ не упоминалось. Но в феврале Telegram-канал Baza сообщил, что российские чиновники, приближенные к Путину, должны несколько раз в неделю сдавать кал. "Если раньше сотрудники, которым предстоит встреча с Владимиром Путиным, должны были отсидеть на двухнедельном карантине, то теперь они еще и сдают несколько раз в неделю анализы испражнений", – написал канал, ссылаясь на несколько источников. По данным Baza, среди работников администрации президента и Федеральной службы охраны РФ есть люди, которые за прошлый год провели на карантине (то есть в одиночных номерах) более 150 дней. 

После сообщения Baza российские журналисты (телеканал "Дождь" и Telegram-канал ЧТД) нашли на портале госзакупок договоры специального летного отряда "Россия", который перевозит Путина, с поликлиникой управделами президента о проведении медицинских анализов на коронавирус, среди них был анализ кала методом ПЦР. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Несмотря на вакцинацию, Путин, по данным российских СМИ, боится заразиться коронавирусной инфекцией, из-за этого люди, которые с ним встречаются, в последние годы должны выдерживать длительный карантин, а мероприятия с его участием часто проходят по видеосвязи. Во время встреч даже ближайшие соратники президента РФ, например, министр обороны Сергей Шойгу, иногда вынуждены сидеть на внушительном расстоянии

В американской разведке заявили, что из-за боязни заразиться коронавирусом Путин полностью изолирован, к нем имеют доступ только несколько советников. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Марк Фейгин, Эммануэль Макрон, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, тестирование
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