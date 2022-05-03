Фейгин: Макрон в РФ отказался сдать анализ кала – его посадили за 10-метровый стол с Путиным и не подали машину к трапу

Во время визита в Москву в начале февраля Макрону не разрешили приблизиться к Путину Фото: EPA

Эту историю он вспомнил, говоря об изоляции Путина.

"Вы знаете, что у Макрона кал хотели взять? Он отказался сдавать. Я сначала подумал: "Да ну... До такого не дойдут. Ну президент Макрон! Вы вообще нормальные?" А потом смотрю: Макрону они не подали машину к трапу. Знаете, что он пешком к [аэропорту] Внуково шел? Есть запись. Я связывался с некоторыми товарищами из французского посольства, они сказали: "Ну да, так получилось", – рассказал Фейгин.

Он отметил, что после отказа сдать анализ Макрона посадили за большой стол с Путиным.

"Не захотел делиться калом – иди пешком и сиди за 10-метровым столом", – отметил юрист.

Макрон встретился с Путиным в Москве 7 февраля. Во время встречи они сидели на противоположных концах длинного стола. Фотографии, сделанные во время переговоров, стали поводом для мемов и фотожаб. В СМИ называли разную длину стола, по данным пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, она "порядка 6 м". Песков объяснил, что некоторые мировые лидеры находятся на расстоянии от Путина, поскольку, "следуют своим правилам" и отказываются сдавать ПЦР-тест на коронавирус российским медикам. Так было и с Макроном.

По данным Reuters, у Макрона был выбор: либо он соглашается на ПЦР-тест, проведенный российскими врачами, и ему разрешают находиться на более близком расстоянии с Путиным, либо он отказывается и соблюдает строгое социальное дистанцирование. Приближенные Макрона знали, что такой выбор означает отсутствие рукопожатия между президентами и этот длинный стол, но "не могли позволить, чтобы ДНК президента попала в их руки", сказал источник агентства. Reuters выяснило, что Макрон сдал ПЦР-тест во Франции перед отъездом, а также тест на антиген уже в России (его сделал собственный врач президента), но это не устроило российскую сторону.

О том, что Макрону нужно было сдать анализ кала, в СМИ не упоминалось. Но в феврале Telegram-канал Baza сообщил, что российские чиновники, приближенные к Путину, должны несколько раз в неделю сдавать кал. "Если раньше сотрудники, которым предстоит встреча с Владимиром Путиным, должны были отсидеть на двухнедельном карантине, то теперь они еще и сдают несколько раз в неделю анализы испражнений", – написал канал, ссылаясь на несколько источников. По данным Baza, среди работников администрации президента и Федеральной службы охраны РФ есть люди, которые за прошлый год провели на карантине (то есть в одиночных номерах) более 150 дней.

После сообщения Baza российские журналисты (телеканал "Дождь" и Telegram-канал ЧТД) нашли на портале госзакупок договоры специального летного отряда "Россия", который перевозит Путина, с поликлиникой управделами президента о проведении медицинских анализов на коронавирус, среди них был анализ кала методом ПЦР.

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