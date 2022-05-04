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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Компании Ахметова предоставили более 50 млн грн на медикаменты для украинских больниц – гендиректор "Запорожстали"

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"Метинвест" оказывает помощь выезжающим из Мариуполя и других городов, где сейчас идут активные боевые действия
"Метинвест" оказывает помощь выезжающим из Мариуполя и других городов, где сейчас идут активные боевые действия
Фото: Запоріжсталь /  Facebook

Вклад компании СКМ Рината Ахметова в победу Украины над Россией составил около 72 млн грн, на медикаменты для украинских больниц она выделила более 50 млн грн, рассказал генеральный директор компании "Запорожсталь" Александр Мироненко в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы выделили на больницы, которые принимают людей и раненых бойцов, более 50 млн грн. Только сегодня я передавал запорожскому военному госпиталю помощь на 2,5 млн грн. Мы получаем от врачей информацию о том, что им необходимо, собираем все – заказываем в Европе или покупаем в Украине, – доставляем эти лекарства в наши гуманитарные хабы, а здесь они сортируются и распределяются по больницам", – пояснил Мироненко.

По его словам, "Метинвест" оказывает помощь выезжающим из Мариуполя и других городов, где сейчас идут активные боевые действия.

"Мы делаем все, чтобы принимать этих людей, показывать им, что они нужны. В Запорожье, Каменском, Кривом Роге функционируют центры, организованные компанией "Метинвест", куда эти люди могут обратиться, чтобы получить всю необходимую помощь и начать жизнь на новом месте". В этих центрах работают психологи, которые оказывают первую помощь таким людям, ведь они находятся в шоковом состоянии. Я встречал много таких людей – их очень тяжело привести в порядок, на это нужно очень много времени", – рассказал руководитель.

Он отметил, что у помощи есть и третий фронт: гуманитарные хабы, открытые на всех предприятиях "Метинвеста", они занимаются сбором и распространением гуманитарной помощи – это вещи первой необходимости, продукты и лекарства.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

"Метинвест" подготовил около 6 тыс. спальных мест для вынужденных переселенцев, а также снабжает их товарами первой необходимости.

Совместно с ДТЭК и Фондом Рината Ахметова компания создала фонд "Спасаем жизнь", который уже закупил для украинцев 2,5 тыс. тонн продуктов, пишет издание "Сегодня".

Теги: СКМ, лекарства, продукты, ДТЭК, Метинвест, помощь, переселенцы, гуманитарная помощь, Запорожсталь, война России против Украины, Александр Мироненко
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