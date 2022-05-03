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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мэр Брюсселя привез в Киев медикаменты и посетит четыре больницы, которые обеспечит оборудованием для протезирования – Кличко

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Виталий Кличко поблагодарил мэра Брюсселя
Виталий Кличко поблагодарил мэра Брюсселя
Фото: Віталій Кличко / Facebook

По приглашению мэра Киева Виталия Кличко украинскую столицу посетил мэр Брюсселя Филипп Клоз. Он привез медицинский груз и планирует предоставить киевским больницам оборудование для протезирования раненых. Об этом сообщил Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

"Сегодня встретился с мэром Брюсселя Филиппом Клозом, который приехал в Киев по моему приглашению. Филипп Клоз передал Киеву две кареты скорой помощи, оборудованные всем необходимым, которые закупила мэрия бельгийской столицы. А также три тонны критически важных медикаментов и средств. Филипп Клоз посетит четыре киевские больницы, которые Брюссель готов обеспечить критически необходимым оборудованием. В частности, для протезирования пострадавших от боевых действий", – заявил Кличко.

Мэр Киева также сообщил, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину из Брюсселя прибыли 57 грузовиков с гуманитарной помощью. Бельгийцы отправляют продукты питания, медикаменты, товары первой необходимости, военное снаряжение, средства гигиены, одежду и обувь.

"Мэр Брюсселя подчеркнул, что пока украинцы будут героически сражаться за свою государственность и свободу, бельгийцы будут их поддерживать и помогать. А в знак уважения он процитировал "Заповіт" Тараса Шевченко, подчеркнув актуальность слов "Кобзаря", – отметил Кличко.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/videos/326002399482595/

Теги: Виталий Кличко, Бельгия, Брюссель, помощь, гуманитарная помощь, скорая помощь, война России против Украины
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