Кличко: Рига передала Киеву 11 пассажирских автобусов и 80 тонн гуманитарной помощи

Виталий Кличко: Благодарю латвийских друзей, и готовимся встречать в Киеве такую важную помощь от партнеров! Фото: Віталій Кличко / Facebook

"11 пассажирских автобусов, которые передали Киеву власти Риги, уже пересекли границу и следуют по Украине в столицу. Автобусы загружены почти 80 тоннами гуманитарной помощи", – отметил Кличко.

Мэр Киева выразил благодарность латвийским партнерам за поддержку.

"Благодарю латвийских друзей, и готовимся встречать в Киеве такую важную помощь от партнеров!" – подчеркнул он.

Немецкие партнеры по просьбе Кличко также передали Киеву 12 реанимобилей и восемь пожарно-спасательных автомобилей.

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