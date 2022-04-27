ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Посольство США: Ведется подготовка к скорейшему возобновлению работы в Киеве

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Посольство США в Киеве перед полномасштабной войной приостановило работу
Посольство США в Киеве перед полномасштабной войной приостановило работу
Фото: EPA

Посольство США ведет подготовку к возобновлению работы в Киеве. Об этом пресс-служба дипмиссии сообщила 27 апреля в Twitter.

"Здорово вернуться! Сегодня члены команды посольства отправились во Львов, чтобы встретиться с ключевыми партнерами, в том числе с МИД Украины. Этот визит был первым шагом к более регулярным поездкам в ближайшем будущем. Ведется подготовка к скорейшему возобновлению работы в Киеве", – говорится в сообщении.

К посту прикреплены фото членов дипломатической миссии, сделанные во Львове.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Постоянного посла Соединенных Штатов в Украине нет с мая 2019 года, когда на фоне скандала с якобы имевшим место давлением американского посольства на Генпрокуратуру Украины тогдашний президент США Дональд Трамп отозвал Мари Йованович.

Временным поверенным в делах США является Кристина Квин. Заместитель помощника госсекретаря США в бюро по европейским и евразийским делам Джордж Кент говорил в июле 2021 года, что Белый дом может объявить кандидата на должность посла США в Украине в ближайшие недели.

31 января 2022 года СМИ сообщали, что Байден определился с претендентом на пост нового посла США в Украине – это Бринк, которая сейчас является главой американской дипмиссии в Словакии. Ее кандидатуру одобрила Украина.

То, что новым послом США в Киеве станет Бринк, во время визита американской делегации в Украину 24 апреля анонсировал госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщал CNN. Это назначение еще должен одобрить американский Сенат.

Посольство США в Киеве может возобновить работу в ближайшие несколько недель, говорил Блинкен 25 апреля. Это же подтвердил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения в тот же день утром.

25 апреля США официально сообщили, что президент Джо Байден намерен назначить послом США в Украине Бриджит Бринк.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Киев, Львов, посольство США, дипломатические отношения, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Названа дата отъезда группы Kalush Orchestra на "Евровидение 2022" в Турин
Названа дата отъезда группы Kalush Orchestra на "Евровидение 2022" в Турин
Продюсер Поляковой Ясинский о российских знаменитостях: Нам надо знать о них ровно столько, сколько мы знаем о словацких или венгерских артистах
Продюсер Поляковой Ясинский о российских знаменитостях: Нам надо знать о них ровно столько, сколько мы знаем о словацких или венгерских артистах
Салат из листьев одуванчиков и молодой крапивы. Рецепт от эксперта
Салат из листьев одуванчиков и молодой крапивы. Рецепт от эксперта
Британская группа The Tiger Lillies показала карикатуру на россиян, поддерживающих нападение РФ на Украину
Британская группа The Tiger Lillies показала карикатуру на россиян, поддерживающих нападение РФ на Украину
  "Чувствую себя любимой женщиной". Астафьева рассказала о новых отношениях
  "Чувствую себя любимой женщиной". Астафьева рассказала о новых отношениях
  "Он финансировал эту историю. Мы здоровались". Экс-тренер шоу "Х-фактор" Кондратюк рассказал о встречах с кумом Путина Медведчуком
  "Он финансировал эту историю. Мы здоровались". Экс-тренер шоу "Х-фактор" Кондратюк рассказал о встречах с кумом Путина Медведчуком
"Вся Россия в одном видео". Дурнев показал, как россиянка делала пепси-колу из варенья, а получила "х...йню"
"Вся Россия в одном видео". Дурнев показал, как россиянка делала пепси-колу из варенья, а получила "х...йню"
"Совсем не подходит, нужно от него уйти". 63-летняя Мадонна рассталась с 28-летним бойфрендом – СМИ
"Совсем не подходит, нужно от него уйти". 63-летняя Мадонна рассталась с 28-летним бойфрендом – СМИ
"Это слишком мерзко". Тринчер осудила дуэт украинской певицы с пропутинским певцом Киркоровым
"Это слишком мерзко". Тринчер осудила дуэт украинской певицы с пропутинским певцом Киркоровым
  Астафьева стала телеведущей
  Астафьева стала телеведущей
Мишина: Когда мне пишут, что многие россияне не виноваты, хочется их запереть в подвалах Мариуполя, и пусть гниют
Мишина: Когда мне пишут, что многие россияне не виноваты, хочется их запереть в подвалах Мариуполя, и пусть гниют
Семья Осборна примет в своем доме беженцев из Украины
Семья Осборна примет в своем доме беженцев из Украины
"...баный стыд. Упоминает войну и рекламирует вибратор". Цимбалюк раскритиковал украинского блогера
"...баный стыд. Упоминает войну и рекламирует вибратор". Цимбалюк раскритиковал украинского блогера
  Tarabarova о жизни в Ивано-Франковске: Война многих поселила в одном помещении. Это тяжело. Женщины сходят с ума. Много семей распадается
  Tarabarova о жизни в Ивано-Франковске: Война многих поселила в одном помещении. Это тяжело. Женщины сходят с ума. Много семей распадается
Огневич выразила свою позицию о замалчивании войны Тодоренко
Огневич выразила свою позицию о замалчивании войны Тодоренко
"Одна из любимых девичьих игр моего детства". Ребрик показала, как можно развлечь ребенка с помощью обычных ниток
"Одна из любимых девичьих игр моего детства". Ребрик показала, как можно развлечь ребенка с помощью обычных ниток
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Жена мясника", "Ее перекосило от жизни с Володей". Кабаева вышла в свет и позировала на фоне символов Z. Фото (409330)
2
"Написал проклятия родителям и их стране, России". Падалко рассказала, как ее муж Соболев прервал семейные связи (40075)
3
"Очень страшно, мощно и правдиво. Одна из лучших работ БГ". Гребенщиков написал песню о "гробах в сердце". Видео (31336)
4
"Сжигает мосты возможного возвращения". Собчак высказалась о Галкине, раскритиковавшем правительство РФ за обстрел Одессы (26075)
5
"Дерево вместо головы". Макаревич высказался о россиянах, критикующих Пугачеву и Хаматову (21920)
6
"Это просто клоуны. У Ротару кто-то пытался выехать. Я буду здесь". Позитив высказался о мужчинах, которые пытались покинуть Украину (21023)
7
Сумская о проживающей в РФ дочери-актрисе: Мне пишут: "Пусть уезжает". Только уехать с двумя детьми сложно. Бросить свой дом – ну как это? (17862)
8
"Это безопаснее для него". Жена Макаревича рассказала, будет ли у их сына российское гражданство (17331)
 
 
 
 