Посольство США: Ведется подготовка к скорейшему возобновлению работы в Киеве

"Здорово вернуться! Сегодня члены команды посольства отправились во Львов, чтобы встретиться с ключевыми партнерами, в том числе с МИД Украины. Этот визит был первым шагом к более регулярным поездкам в ближайшем будущем. Ведется подготовка к скорейшему возобновлению работы в Киеве", – говорится в сообщении.

К посту прикреплены фото членов дипломатической миссии, сделанные во Львове.

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Чудово повернутися! Сьогодні представники посольства вирушили до Львова, щоб зустрітися з ключовими партнерами, зокрема @MFA_Ukraine . Цей візит став першим кроком до більш регулярних поїздок у найближчому майбутньому. Триває підготовка до якнайшвидшого відновлення роботи у Києві. pic.twitter.com/mRlrrJhvDC

Контекст:

Постоянного посла Соединенных Штатов в Украине нет с мая 2019 года, когда на фоне скандала с якобы имевшим место давлением американского посольства на Генпрокуратуру Украины тогдашний президент США Дональд Трамп отозвал Мари Йованович.

Временным поверенным в делах США является Кристина Квин. Заместитель помощника госсекретаря США в бюро по европейским и евразийским делам Джордж Кент говорил в июле 2021 года, что Белый дом может объявить кандидата на должность посла США в Украине в ближайшие недели.

31 января 2022 года СМИ сообщали, что Байден определился с претендентом на пост нового посла США в Украине – это Бринк, которая сейчас является главой американской дипмиссии в Словакии. Ее кандидатуру одобрила Украина.

То, что новым послом США в Киеве станет Бринк, во время визита американской делегации в Украину 24 апреля анонсировал госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщал CNN. Это назначение еще должен одобрить американский Сенат.

Посольство США в Киеве может возобновить работу в ближайшие несколько недель, говорил Блинкен 25 апреля. Это же подтвердил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения в тот же день утром.

25 апреля США официально сообщили, что президент Джо Байден намерен назначить послом США в Украине Бриджит Бринк.