Зеленский: Посольство США снова заработает в Киеве в ближайшее время. Планируется назначение нового посла

Накануне президент встречался с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром обороны США Ллойдом Остином.
"Был рад услышать от наших друзей подтверждение того, что посольство Соединенных Штатов снова заработает в Киеве в ближайшее время. Также состоится назначение нового посла США в Украине. Это очень полезный жест поддержки нашего государства", – заявил президент во время видеообращения.
СМИ сообщали, что стороны, кроме военной помощи, обсуждали также возвращение американских дипломатов в Украину. В частности, Блинкен заявил, что новым послом США в Киеве станет Бриджит Бринк, которая является главой американской дипмиссии в Словакии. Это назначение еще должен одобрить американский Сенат.
В январе – феврале 2022 года на фоне угрозы российского вторжения многие страны, включая США и Великобританию, эвакуировали свои дипмиссии из Киева на запад Украины или за пределы страны. Некоторые посольства выехали уже после начала полномасштабных боевых действий.
По меньшей мере два посла не покидали столицу Украины все это время – посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Ватикана Висвалдас Кулбокас.
Посол Ватикана в интервью Delfi 2 марта говорил, что на тот момент в городе оставалось еще восемь или девять послов, из них пятеро – из стран ЕС.
27 марта в Киев прибыл временный поверенный в делах Республики Словения в Украине Боштян Лесяк (посол Словении работает из города Жешув в Польше). 4 апреля о возвращении посла в Киев заявил министр иностранных дел Литвы. 5 апреля в столицу Украины вернулось посольство Турции.
11 апреля возобновило работу в Киеве представительство ЕС.
14 апреля в столице Украины возобновили работу посольства Чехии и Молдовы.
В МИД Украины 18 апреля сообщили, что в столице работают 16 иностранных дипломатических представительств.