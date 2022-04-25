Зеленский: Посольство США снова заработает в Киеве в ближайшее время. Планируется назначение нового посла

Накануне президент встречался с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром обороны США Ллойдом Остином.

"Был рад услышать от наших друзей подтверждение того, что посольство Соединенных Штатов снова заработает в Киеве в ближайшее время. Также состоится назначение нового посла США в Украине. Это очень полезный жест поддержки нашего государства", – заявил президент во время видеообращения.

СМИ сообщали, что стороны, кроме военной помощи, обсуждали также возвращение американских дипломатов в Украину. В частности, Блинкен заявил, что новым послом США в Киеве станет Бриджит Бринк, которая является главой американской дипмиссии в Словакии. Это назначение еще должен одобрить американский Сенат.