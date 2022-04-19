США стремятся возобновить работу посольства в Киеве, но конкретных сроков пока нет – Псаки

"Конечно, это наша цель — открыть его", – сказала она.
Псаки отметила, что Госдеп оценивает ситуацию с безопасностью, Госдеп будет принимать решение, кто должен поехать первым, сколько сотрудников может там находиться и когда посольство вновь может быть открыто.
"Все это делается через Госдеп. И они дают эти первоначальные рекомендации о том, когда вернуться. Но это, безусловно, наша цель. Очевидно, что дипломатическое присутствие на местах важно", – добавила она.
В январе – феврале 2022 года на фоне угрозы российского вторжения многие страны, включая США и Великобританию, эвакуировали свои дипмиссии из Киева на запад Украины или за пределы страны. Некоторые посольства выехали уже после начала полномасштабных боевых действий.
По меньшей мере два посла не покидали столицу Украины все это время – посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Ватикана Висвалдас Кулбокас.
Посол Ватикана в интервью Delfi 2 марта говорил, что на тот момент в городе оставалось еще восемь или девять послов, из них пятеро – из стран ЕС.
27 марта в Киев прибыл временный поверенный в делах Республики Словения в Украине Боштян Лесяк (посол Словении работает из города Жешув в Польше). 4 апреля о возвращении посла в Киев заявил министр иностранных дел Литвы. 5 апреля в столицу Украины вернулось посольство Турции.
11 апреля возобновило работу в Киеве представительство ЕС.
14 апреля в столице Украины возобновили работу посольства Чехии и Молдовы.
В МИД Украины 18 апреля сообщили, что в столице работают 16 иностранных дипломатических представительств.