США стремятся возобновить работу посольства в Киеве, но конкретных сроков пока нет – Псаки

Псаки: Конечно, это наша цель — открыть посольство в Киеве Фото: EPA

"Конечно, это наша цель — открыть его", – сказала она.

Псаки отметила, что Госдеп оценивает ситуацию с безопасностью, Госдеп будет принимать решение, кто должен поехать первым, сколько сотрудников может там находиться и когда посольство вновь может быть открыто.

"Все это делается через Госдеп. И они дают эти первоначальные рекомендации о том, когда вернуться. Но это, безусловно, наша цель. Очевидно, что дипломатическое присутствие на местах важно", – добавила она.