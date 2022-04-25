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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США могут возобновить работу посольства в Киеве в течение нескольких недель – Блинкен

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Блинкен: Мы начнем процесс рассмотрения вопроса об открытии самого посольства в Киеве
Блинкен: Мы начнем процесс рассмотрения вопроса об открытии самого посольства в Киеве
Фото: EPA

Посольство США в Киеве может возобновить работу в ближайшие несколько недель. Об этом 25 апреля сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместном брифинге с министром обороны США Ллойдом Остином по итогам визита в Украину, который состоялся 24 апреля. Трансляцию вел канал NBC News.

Он отметил, что на этой неделе американские дипломаты вернутся в Украину.

"Затем мы начнем рассмотрение вопроса об открытии самого посольства в Киеве... Я думаю, это произойдет в течение пары недель", – заявил глава американской дипломатии.

По его словам, приоритетом для правительства США остается безопасность сотрудников дипломатической миссии.

СМИ сообщали, что в Киеве украинская и американская стороны, помимо военной помощи, обсуждали также возвращение американских дипломатов в Украину. В частности, Блинкен заявил, что новым послом США в Киеве станет Бриджит Бринк, которая является главой американской дипмиссии в Словакии. Это назначение еще должен одобрить американский Сенат.

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи сказал, что США подтвердили намерение возобновить работу посольства в ближайшее время.

Контекст:

В январе – феврале 2022 года на фоне угрозы российского вторжения многие страны, включая США и Великобританию, эвакуировали свои дипмиссии из Киева на запад Украины или за пределы страны. Некоторые посольства выехали уже после начала полномасштабных боевых действий. 

По меньшей мере два посла не покидали столицу Украины все это время – посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Ватикана Висвалдас Кулбокас. 

Посол Ватикана в интервью Delfi 2 марта говорил, что на тот момент в городе оставалось еще восемь или девять послов, из них пятеро – из стран ЕС. 

27 марта в Киев прибыл временный поверенный в делах Республики Словения в Украине Боштян Лесяк (посол Словении работает из города Жешув в Польше). 4 апреля о возвращении посла в Киев заявил министр иностранных дел Литвы. 5 апреля в столицу Украины вернулось посольство Турции.

11 апреля возобновило работу в Киеве представительство ЕС.

14 апреля в столице Украины возобновлена работа посольств Чехии и Молдовы.

В МИД Украины 18 апреля сообщили, что в столице работают 16 иностранных дипломатических представительств.

Теги: Киев, Украина, Госдепартамент США, посольство США, Энтони Блинкен, война России против Украины
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