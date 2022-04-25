США могут возобновить работу посольства в Киеве в течение нескольких недель – Блинкен

Блинкен: Мы начнем процесс рассмотрения вопроса об открытии самого посольства в Киеве Фото: EPA

Он отметил, что на этой неделе американские дипломаты вернутся в Украину.

"Затем мы начнем рассмотрение вопроса об открытии самого посольства в Киеве... Я думаю, это произойдет в течение пары недель", – заявил глава американской дипломатии.

По его словам, приоритетом для правительства США остается безопасность сотрудников дипломатической миссии.

СМИ сообщали, что в Киеве украинская и американская стороны, помимо военной помощи, обсуждали также возвращение американских дипломатов в Украину. В частности, Блинкен заявил, что новым послом США в Киеве станет Бриджит Бринк, которая является главой американской дипмиссии в Словакии. Это назначение еще должен одобрить американский Сенат.

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи сказал, что США подтвердили намерение возобновить работу посольства в ближайшее время.