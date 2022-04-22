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Бессмысленная война РФ против Украины не только привела к гибели тысяч украинцев, но и негативно повлияла на окружающую среду – посольство США

Посольство США: Жестокие нападения России не только угрожают жизни мирных жителей, но отравляют воздух, землю и воду Украины надолго в будущем
Посольство США: Жестокие нападения России не только угрожают жизни мирных жителей, но отравляют воздух, землю и воду Украины надолго в будущем
Фото: EPA

Полномасштабная война, развязанная Россией против Украины, не только привела к гибели людей, но и негативно повлияла на окружающую среду. Об этом заявило посольство США в Киеве в Twitter 22 апреля.

"Бессмысленная война России против Украины не только привела к гибели тысяч украинцев и перемещению миллионов человек, но и негативно повлияла на окружающую среду и продолжает угрожать здоровью и жизни всех оставшихся в Украине. Обломки, образующиеся при обстрелах зданий, могут отравлять воздух, обжигать кожу, другие органы. Химические вещества, выделяемые из поврежденных объектов и критической инфраструктуры, могут просачиваться в землю, отравляя почву и растения, важные для пищевой отрасли", – говорится в сообщении.

В посольстве заявили, что повреждения инфраструктуры водоснабжения, санитарии и гигиены также создают широкие угрозы для здоровья, "включая брюшной тиф, холеру, дизентерию и полиомиелит".

"Жестокие нападения России не только угрожают жизни мирных жителей, но отравляют воздух, землю и воду Украины надолго в будущем. В День Земли и каждый день мы вместе с Украиной", – указано в заявлении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, экология, посольство США, война России против Украины
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