Бессмысленная война РФ против Украины не только привела к гибели тысяч украинцев, но и негативно повлияла на окружающую среду – посольство США

"Бессмысленная война России против Украины не только привела к гибели тысяч украинцев и перемещению миллионов человек, но и негативно повлияла на окружающую среду и продолжает угрожать здоровью и жизни всех оставшихся в Украине. Обломки, образующиеся при обстрелах зданий, могут отравлять воздух, обжигать кожу, другие органы. Химические вещества, выделяемые из поврежденных объектов и критической инфраструктуры, могут просачиваться в землю, отравляя почву и растения, важные для пищевой отрасли", – говорится в сообщении.
Уламки, що утворюються під час обстрілів будівель, можуть отруювати повітря, обпікати шкіру, інші органи. Хімічні речовини, що виділяються з пошкоджених об’єктів і критичної інфраструктури, можуть просочуватися в землю, отруюючи * рунт і рослини, важливі для харчової галузі * 2/4— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) April 22, 2022
В посольстве заявили, что повреждения инфраструктуры водоснабжения, санитарии и гигиены также создают широкие угрозы для здоровья, "включая брюшной тиф, холеру, дизентерию и полиомиелит".
"Жестокие нападения России не только угрожают жизни мирных жителей, но отравляют воздух, землю и воду Украины надолго в будущем. В День Земли и каждый день мы вместе с Украиной", – указано в заявлении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Жорстокі напади Росії не лише загрожують життю мирних жителів, але й отруюють повітря, землю та воду України надовго в майбутньому. У День Землі та кожного дня ми - разом з Україною. #StandwithUkraine 4/4— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) April 22, 2022