Бессмысленная война РФ против Украины не только привела к гибели тысяч украинцев, но и негативно повлияла на окружающую среду – посольство США

Посольство США: Жестокие нападения России не только угрожают жизни мирных жителей, но отравляют воздух, землю и воду Украины надолго в будущем Фото: EPA

"Бессмысленная война России против Украины не только привела к гибели тысяч украинцев и перемещению миллионов человек, но и негативно повлияла на окружающую среду и продолжает угрожать здоровью и жизни всех оставшихся в Украине. Обломки, образующиеся при обстрелах зданий, могут отравлять воздух, обжигать кожу, другие органы. Химические вещества, выделяемые из поврежденных объектов и критической инфраструктуры, могут просачиваться в землю, отравляя почву и растения, важные для пищевой отрасли", – говорится в сообщении.

Уламки, що утворюються під час обстрілів будівель, можуть отруювати повітря, обпікати шкіру, інші органи. Хімічні речовини, що виділяються з пошкоджених об’єктів і критичної інфраструктури, можуть просочуватися в землю, отруюючи * рунт і рослини, важливі для харчової галузі * 2/4 — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) April 22, 2022

В посольстве заявили, что повреждения инфраструктуры водоснабжения, санитарии и гигиены также создают широкие угрозы для здоровья, "включая брюшной тиф, холеру, дизентерию и полиомиелит".

"Жестокие нападения России не только угрожают жизни мирных жителей, но отравляют воздух, землю и воду Украины надолго в будущем. В День Земли и каждый день мы вместе с Украиной", – указано в заявлении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)