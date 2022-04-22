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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нацгвардия Украины показала видео сбитого российского вертолета Ка-52

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Украинские военные сбили вертолет Ка-52
Украинские военные сбили вертолет Ка-52
Фото: EPA

Нацгвардия Украины 22 апреля на своей странице в Facebook опубликовала видео со сбитым украинскими военными российским вертолетом Ка-52 "Аллигатор".

Вертолет сбило 21 апреля в Запорожской области подразделение ПВО Нацгвардии.

"В "Аллигатор", залетевший на территорию Украины, военнослужащие НГУ попали из ПЗРК. Еще один вертолет, увидев сбитие соседнего вертолета, отстреливая тепловые ловушки, пытался быстро покинуть территорию", – сообщили в пресс-службе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/NGUmainpage/videos/506358884367935/


Контекст:

По данным Генерального штаба ВСУ на утро 22 апреля, общие потери РФ составили около 21,2 тыс. военных, а также 838 танков, 176 самолетов, 153 вертолета и сотни единиц другой техники. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Национальная гвардия, вертолет, ПВО, Запорожская область, война России против Украины
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