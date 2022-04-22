Нацгвардия Украины показала видео сбитого российского вертолета Ка-52

Вертолет сбило 21 апреля в Запорожской области подразделение ПВО Нацгвардии.
"В "Аллигатор", залетевший на территорию Украины, военнослужащие НГУ попали из ПЗРК. Еще один вертолет, увидев сбитие соседнего вертолета, отстреливая тепловые ловушки, пытался быстро покинуть территорию", – сообщили в пресс-службе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Генерального штаба ВСУ на утро 22 апреля, общие потери РФ составили около 21,2 тыс. военных, а также 838 танков, 176 самолетов, 153 вертолета и сотни единиц другой техники.