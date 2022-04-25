Байден объявил о намерении назначить Бринк послом США в Украине – Белый дом

Пока еще посол США в Словакии Бринк – карьерный сотрудник высшего дипломатического звена, отметили в Белом доме Фото: U.S. Embassy Slovakia / Facebook

"Сегодня президент Байден объявил о своем намерении назначить ветерана американской дипломатии Бриджит Бринк на должность Чрезвычайного и Полномочного посла в Украине", – сообщили в Белом доме.

Отмечается, что пока еще посол США в Словакии Бринк – карьерный сотрудник высшего дипломатического звена (25 лет на дипломатической службе, начала свою карьеру в Белграде, Сербия). Ранее она занимала должность старшего советника и заместителя помощника секретаря в Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США, работала замглавы миссии в посольствах США в Узбекистане и Грузии.

Бринк также была директором по вопросам Эгейского моря и Южного Кавказа в Совете нацбезопасности и работала в Госдепартаменте замдиректора по делам Южной Европы, специальным помощником замгоссекретаря по политическим вопросам и референтом по Кипру.

Бринк имеет степень магистра международных отношений и политической теории в Лондонской школе экономики и политологии, а также степень бакалавра политических наук в Кеньонском колледже. Владеет русским языком, кроме того, изучала словацкий, сербский, грузинский и французский языки, резюмировали в Белом доме.