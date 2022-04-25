Байден объявил о намерении назначить Бринк послом США в Украине – Белый дом

"Сегодня президент Байден объявил о своем намерении назначить ветерана американской дипломатии Бриджит Бринк на должность Чрезвычайного и Полномочного посла в Украине", – сообщили в Белом доме.
Отмечается, что пока еще посол США в Словакии Бринк – карьерный сотрудник высшего дипломатического звена (25 лет на дипломатической службе, начала свою карьеру в Белграде, Сербия). Ранее она занимала должность старшего советника и заместителя помощника секретаря в Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США, работала замглавы миссии в посольствах США в Узбекистане и Грузии.
Бринк также была директором по вопросам Эгейского моря и Южного Кавказа в Совете нацбезопасности и работала в Госдепартаменте замдиректора по делам Южной Европы, специальным помощником замгоссекретаря по политическим вопросам и референтом по Кипру.
Бринк имеет степень магистра международных отношений и политической теории в Лондонской школе экономики и политологии, а также степень бакалавра политических наук в Кеньонском колледже. Владеет русским языком, кроме того, изучала словацкий, сербский, грузинский и французский языки, резюмировали в Белом доме.
Постоянного посла Соединенных Штатов в Украине нет с мая 2019 года, когда на фоне скандала с якобы имевшим место давлением американского посольства на Генпрокуратуру Украины тогдашний президент США Дональд Трамп отозвал Мари Йованович.
Временным поверенным в делах США является Кристина Квин. Заместитель помощника госсекретаря США в бюро по европейским и евразийским делам Джордж Кент говорил в июле 2021 года, что Белый дом может объявить кандидата на должность посла США в Украине в ближайшие недели.
31 января 2022 года СМИ сообщали, что Байден определился с претендентом на пост нового посла США в Украине – это Бринк, которая сейчас является главой американской дипмиссии в Словакии. Ее кандидатуру одобрила Украина.
То, что новым послом США в Киеве станет Бринк, во время визита американской делегации в Украину 24 апреля анонсировал госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщал CNN. Это назначение еще должен одобрить американский Сенат.
Посольство США в Киеве может возобновить работу в ближайшие несколько недель, говорил Блинкен 25 апреля. Это же подтвердил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения в тот же день утром.