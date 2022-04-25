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Байден объявил о намерении назначить Бринк послом США в Украине – Белый дом

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Пока еще посол США в Словакии Бринк карьерный сотрудник высшего дипломатического звена, отметили в Белом доме
Пока еще посол США в Словакии Бринк – карьерный сотрудник высшего дипломатического звена, отметили в Белом доме
Фото: U.S. Embassy Slovakia / Facebook

Президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен назначить послом США в Украине Бриджит Бринк. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 25 апреля на сайте Белого дома.

"Сегодня президент Байден объявил о своем намерении назначить ветерана американской дипломатии Бриджит Бринк на должность Чрезвычайного и Полномочного посла в Украине", – сообщили в Белом доме.

Отмечается, что пока еще посол США в Словакии Бринк – карьерный сотрудник высшего дипломатического звена (25 лет на дипломатической службе, начала свою карьеру в Белграде, Сербия). Ранее она занимала должность старшего советника и заместителя помощника секретаря в Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США, работала замглавы миссии в посольствах США в Узбекистане и Грузии.

Бринк также была директором по вопросам Эгейского моря и Южного Кавказа в Совете нацбезопасности и работала в Госдепартаменте замдиректора по делам Южной Европы, специальным помощником замгоссекретаря по политическим вопросам и референтом по Кипру.

Бринк имеет степень магистра международных отношений и политической теории в Лондонской школе экономики и политологии, а также степень бакалавра политических наук в Кеньонском колледже. Владеет русским языком, кроме того, изучала словацкий, сербский, грузинский и французский языки, резюмировали в Белом доме.

Контекст:

Постоянного посла Соединенных Штатов в Украине нет с мая 2019 года, когда на фоне скандала с якобы имевшим место давлением американского посольства на Генпрокуратуру Украины тогдашний президент США Дональд Трамп отозвал Мари Йованович.

Временным поверенным в делах США является Кристина Квин. Заместитель помощника госсекретаря США в бюро по европейским и евразийским делам Джордж Кент говорил в июле 2021 года, что Белый дом может объявить кандидата на должность посла США в Украине в ближайшие недели.

31 января 2022 года СМИ сообщали, что Байден определился с претендентом на пост нового посла США в Украине – это Бринк, которая сейчас является главой американской дипмиссии в Словакии. Ее кандидатуру одобрила Украина.

То, что новым послом США в Киеве станет Бринк, во время визита американской делегации в Украину 24 апреля анонсировал госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщал CNN. Это назначение еще должен одобрить американский Сенат.

Посольство США в Киеве может возобновить работу в ближайшие несколько недель, говорил Блинкен 25 апреля. Это же подтвердил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения в тот же день утром.

Теги: США, Украина, Словакия, посольство, Джо Байден, посольство США, посол США, Белый дом, карьера, дипломаты, президент, назначение, Бриджит Бринк
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