В Киеве начали демонтаж скульптуры под Аркой дружбы народов, голова "российского рабочего" отпала. Видео, фото

Он напомнил, что скульптура была установлена в 1982 году "в ознаменование воссоединения Украины с Россией".
"Свое отношение к Украине Россия "ознаменовала" варварским стремлением уничтожить наше государство и мирных украинцев. Восемь метров металла так называемой "дружбы двух народов" демонтируем. И что символично – когда скульптуру пытались поднять краном, отпала голова у российского рабочего", – отметил Кличко.
Демонтаж скульптуры будет завершен к вечеру, ожидает мэр.
"Вторую скульптурную композицию, установленную рядом, закроем отделочными материалами и тоже впоследствии разберем, поскольку там более сложная процедура и это займет больше времени. А до этого ее можно будет использовать как пространство для экспозиций", – добавил Кличко.
Видео работ по демонтажу и, в частности, момент падения головы фигуры, символизирующей российского рабочего, опубликовал паблик "Киев оперативный".
Арка дружбы народов расположена в Крещатом парке в центре Киева. Она была открыта в 1982 году и посвящена "объединению Украины и России". Открытие было приурочено к 60-летию создания СССР. Арка состоит из трех элементов: арки в виде огромной радуги, бронзовой скульптуры двух трудящихся (украинца и россиянина, поднявших ленту с орденом Дружбы народов) и скульптуры из гранита со сценой Переяславской рады.
Еще в 2015 году главный архитектор Киева Сергей Целовальник предлагал демонтировать арку. Решение снести арку в 2016 году поддержал и тогдашний министр культуры Евгений Нищук.
Впоследствии Минкульт заявил, что саму арку сносить не планируют, рассматривается только вариант демонтажа скульптурной композиции под ней. Однако с тех пор скульптуры под аркой так и не демонтировали.
В 2018 году на арке нарисовали трещину в знак солидарности с политзаключенными украинцами, которых удерживает Россия.
25 апреля 2022 года Кличко анонсировал демонтаж скульптуры. Саму арку, по его словам, переименуют и подсветят цветами украинского флага.