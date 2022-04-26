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В Киеве начали демонтаж скульптуры под Аркой дружбы народов, голова "российского рабочего" отпала. Видео, фото

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Голова фигуры отпала в тот момент, когда скульптуру пытались поднять краном
Голова фигуры отпала в тот момент, когда скульптуру пытались поднять краном
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Днем 26 апреля в Киеве начали демонтаж бронзовой скульптуры двух рабочих под Аркой дружбы народов, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко в Facebook.

Он напомнил, что скульптура была установлена в 1982 году "в ознаменование воссоединения Украины с Россией".

"Свое отношение к Украине Россия "ознаменовала" варварским стремлением уничтожить наше государство и мирных украинцев. Восемь метров металла так называемой "дружбы двух народов" демонтируем. И что символично – когда скульптуру пытались поднять краном, отпала голова у российского рабочего", – отметил Кличко.

Демонтаж скульптуры будет завершен к вечеру, ожидает мэр.

"Вторую скульптурную композицию, установленную рядом, закроем отделочными материалами и тоже впоследствии разберем, поскольку там более сложная процедура и это займет больше времени. А до этого ее можно будет использовать как пространство для экспозиций", – добавил Кличко.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/540507694109560

Видео работ по демонтажу и, в частности, момент падения головы фигуры, символизирующей российского рабочего, опубликовал паблик "Киев оперативный".

Контекст:

Арка дружбы народов расположена в Крещатом парке в центре Киева. Она была открыта в 1982 году и посвящена "объединению Украины и России". Открытие было приурочено к 60-летию создания СССР. Арка состоит из трех элементов: арки в виде огромной радуги, бронзовой скульптуры двух трудящихся (украинца и россиянина, поднявших ленту с орденом Дружбы народов) и скульптуры из гранита со сценой Переяславской рады.

Еще в 2015 году главный архитектор Киева Сергей Целовальник предлагал демонтировать арку. Решение снести арку в 2016 году поддержал и тогдашний министр культуры Евгений Нищук.

Впоследствии Минкульт заявил, что саму арку сносить не планируют, рассматривается только вариант демонтажа скульптурной композиции под ней. Однако с тех пор скульптуры под аркой так и не демонтировали.

В 2018 году на арке нарисовали трещину в знак солидарности с политзаключенными украинцами, которых удерживает Россия.

25 апреля 2022 года Кличко анонсировал демонтаж скульптуры. Саму арку, по его словам, переименуют и подсветят цветами украинского флага.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Киев, Виталий Кличко, Украина, война России против Украины, скульптура, Арка дружбы народов
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