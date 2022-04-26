В Киеве начали демонтаж скульптуры под Аркой дружбы народов, голова "российского рабочего" отпала. Видео, фото

Голова фигуры отпала в тот момент, когда скульптуру пытались поднять краном Фото: Віталій Кличко / Facebook

Он напомнил, что скульптура была установлена в 1982 году "в ознаменование воссоединения Украины с Россией".

"Свое отношение к Украине Россия "ознаменовала" варварским стремлением уничтожить наше государство и мирных украинцев. Восемь метров металла так называемой "дружбы двух народов" демонтируем. И что символично – когда скульптуру пытались поднять краном, отпала голова у российского рабочего", – отметил Кличко.

Демонтаж скульптуры будет завершен к вечеру, ожидает мэр.

"Вторую скульптурную композицию, установленную рядом, закроем отделочными материалами и тоже впоследствии разберем, поскольку там более сложная процедура и это займет больше времени. А до этого ее можно будет использовать как пространство для экспозиций", – добавил Кличко.

Видео работ по демонтажу и, в частности, момент падения головы фигуры, символизирующей российского рабочего, опубликовал паблик "Киев оперативный".