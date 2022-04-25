В Киеве демонтируют скульптуру рабочих под Аркой дружбы народов. Саму арку переименуют – Кличко

Разговоры о демонтаже скульптур под аркой начались еще в 2016 году Фото: Віталій Кличко / Telegram

"Свое отношение к Украине Россия ознаменовала зверскими убийствами мирных украинцев, уничтожением наших городов и поселков, стремлением уничтожить нашу государственность. 8 метров металла так называемой "дружбы двух народов" будут убраны из центра Киева", – отметил Кличко.

Вторую скульптурную композицию (из красного гранита) закроют отделочными материалами и тоже впоследствии разберут. Мэр объяснил, что там более сложная процедура демонтажа и это займет больше времени. А пока ее можно будет использовать как пространство для экспозиций.



"Арку же из титановых листов переименуем – старые символы приобретают новое значение! И подсветим ее цветами украинского флага", – добавил он.