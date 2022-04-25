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В Киеве демонтируют скульптуру рабочих под Аркой дружбы народов. Саму арку переименуют – Кличко

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Разговоры о демонтаже скульптур под аркой начались еще в 2016 году
Разговоры о демонтаже скульптур под аркой начались еще в 2016 году
Фото: Віталій Кличко / Telegram

На этой неделе в Киеве демонтируют бронзовую скульптуру двух рабочих под Аркой дружбы народов, установленную в 1982 году "в ознаменование воссоединения Украины с Россией". Об этом в Telegram сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Свое отношение к Украине Россия ознаменовала зверскими убийствами мирных украинцев, уничтожением наших городов и поселков, стремлением уничтожить нашу государственность. 8 метров металла так называемой "дружбы двух народов" будут убраны из центра Киева", – отметил Кличко.

Вторую скульптурную композицию (из красного гранита) закроют отделочными материалами и тоже впоследствии разберут. Мэр объяснил, что там более сложная процедура демонтажа и это займет больше времени. А пока ее можно будет использовать как пространство для экспозиций.

"Арку же из титановых листов переименуем – старые символы приобретают новое значение! И подсветим ее цветами украинского флага", – добавил он.

Контекст:

Арка дружбы народов расположена в Крещатом парке в центре Киева. Она была открыта в 1982 году и посвящена "объединению Украины и России". Открытие было приурочено к 60-летию создания СССР. Арка состоит из трех элементов: арки в виде огромной радуги, бронзовой скульптуры двух трудящихся (украинца и россиянина, поднявших ленту с орденом "Дружбы народов") и скульптуры из гранита со сценой Переяславской рады.

Еще в 2015 году главный архитектор Киева Сергей Целовальник предлагал демонтировать арку. Решение снести арку в 2016 году поддержал и тогдашний министр культуры Евгений Нищук. 

Впоследствии Минкульт заявил, что саму арку сносить не планируют, рассматривается только вариант демонтажа скульптурной композиции под ней. Однако с тех пор скульптуры под аркой так и не демонтировали.

В 2018 году на арке нарисовали трещину в знак солидарности с политзаключенными украинцами, которых удерживает Россия.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Владимир Кличко, Россия, Киев, Украина, Арка дружбы народов
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