В Киеве установили инсталляцию, которая поедет на Burning Man. Фоторепортаж
Фото: kyivcity.gov.ua
Фото: kyivcity.gov.ua
Фото: kyivcity.gov.ua
Фото: kyivcity.gov.ua
Фото: kyivcity.gov.ua
Фото: kyivcity.gov.ua
Фото: kyivcity.gov.ua
Фото: kyivcity.gov.ua
Фото: kyivcity.gov.ua
Фото: kyivcity.gov.ua
Фото: kyivcity.gov.ua
Фото: kyivcity.gov.ua
В Киеве возле Арки дружбы народов установили инсталляцию к проекту Merman, который будет участвовать в фестивале Burning Man в США, в штате Невада. Об этом сообщила
6 июля пресс-служба Киевской городской госадминистрации. Инсталляция размерами 3х3х12 метров называется Merman. Она должна была участвовать в Burning Man в этому году, но фестиваль из-за пандемии перенесли. У Арки дружбы народов инсталляция пробудет до 12 июля. По словам авторов, Merman – проект-манифест преодоления любых препятствий.