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В Киеве установили инсталляцию, которая поедет на Burning Man. Фоторепортаж

Сегодня 13.16
В Киеве возле Арки дружбы народов установили инсталляцию к проекту Merman, который будет участвовать в фестивале Burning Man в США, в штате Невада. Об этом сообщила 6 июля пресс-служба Киевской городской госадминистрации. Инсталляция размерами 3х3х12 метров называется Merman. Она должна была участвовать в Burning Man в этому году, но фестиваль из-за пандемии перенесли. У Арки дружбы народов инсталляция пробудет до 12 июля. По словам авторов, Merman – проект-манифест преодоления любых препятствий.
Теги: Киев, Burning Man, Арка дружбы народов
 

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