ДТЭК помогает жителям и защитникам Николаевской области продуктами, топливом и средствами индивидуальной защиты

"ДТЭК находится в постоянной коммуникации с органами власти региона и пытается быстро и в широком объеме оказывать необходимую гуманитарную поддержку", – сообщили в компании.

В рамках проекта "Спасаем Жизнь", который финансируют компании ДТЭК и "Метинвест" в координации с Фондом Рината Ахметова, также передали 10 тысяч банок мясной каши для жителей Николаевской области. Продукты распределяют между пенсионерами и инвалидами 1-й и 2-й группы, а также жителями деоккупированных сел и поселков, наиболее пострадавших от военных действий. В частности, речь идет о Шевченково, Заречном, Заселье, Красном, Новом Буге, Покровке (на Кинбурской косе), Ермоловке, Лиманах, Лупареве, Снегиревке, Васильевке и Гороховке.

"С середины апреля в Николаеве нет централизованного водоснабжения из-за прорыва сети в результате боевых действий. Обстрелы мешают провести ремонт, поэтому в областном центре существует большой дефицит воды для питья и приготовления пищи. Чтобы улучшить гуманитарную ситуацию с обеспечением местного населения водой на период, пока ремонтные бригады осуществят ремонт сетей водоснабжения, компания приобрела 300 бидонов и 30 бочек емкостью 1000 литров. Пластиковые емкости удобно использовать для накопления воды с последующим ее распределением в соответствии с потребностями города", – сказано в сообщении пресс-службы.

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