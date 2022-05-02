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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ДТЭК помогает жителям и защитникам Николаевской области продуктами, топливом и средствами индивидуальной защиты

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ДТЭК оказывает гуманитарную поддержку Николаевской области
ДТЭК оказывает гуманитарную поддержку Николаевской области
Фото: dtek.com

Компания ДТЭК в течение апреля передала общинам Николаевской области 5000 литров горючего, 100 тонн курятины, 8 тонн тушеного мяса, одежду и кровоостанавливающие турникеты. Об этом свидетельствуют данные на сайте компании.

"ДТЭК находится в постоянной коммуникации с органами власти региона и пытается быстро и в широком объеме оказывать необходимую гуманитарную поддержку", – сообщили в компании.

В рамках проекта "Спасаем Жизнь", который финансируют компании ДТЭК и "Метинвест" в координации с Фондом Рината Ахметова, также передали 10 тысяч банок мясной каши для жителей Николаевской области. Продукты распределяют между пенсионерами и инвалидами 1-й и 2-й группы, а также жителями деоккупированных сел и поселков, наиболее пострадавших от военных действий. В частности, речь идет о Шевченково, Заречном, Заселье, Красном, Новом Буге, Покровке (на Кинбурской косе), Ермоловке, Лиманах, Лупареве, Снегиревке, Васильевке и Гороховке.

"С середины апреля в Николаеве нет централизованного водоснабжения из-за прорыва сети в результате боевых действий. Обстрелы мешают провести ремонт, поэтому в областном центре существует большой дефицит воды для питья и приготовления пищи. Чтобы улучшить гуманитарную ситуацию с обеспечением местного населения водой на период, пока ремонтные бригады осуществят ремонт сетей водоснабжения, компания приобрела 300 бидонов и 30 бочек емкостью 1000 литров. Пластиковые емкости удобно использовать для накопления воды с последующим ее распределением в соответствии с потребностями города", – сказано в сообщении пресс-службы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось.

18 апреля оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами, погибли пять человек, еще 15 ранены. В тот же день стало известно, что артиллеристы ВСУ разбили колонну техники российских оккупантов вблизи Вознесенска Николаевской области.

22 апреля и.о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения в Украину – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга для создания сухопутного коридора в оккупированный Крым. Захват юга Украины, сказал Миннекаев, позволит россиянам получить выход к Приднестровью.

Власти Николаева готовятся к осаде или попытке вторжения в город российских оккупантов, сообщил в опубликованном 26 апреля интервью мэр Николаева Александр Сенкевич.

Теги: Николаев, продукты, водоснабжение, ДТЭК, Николаевская область, гуманитарная помощь
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