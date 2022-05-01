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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Оккупанты против удобрений". В небе над Николаевом после обстрела российскими военными появилось цветное облако дыма, Ким сообщил, что это селитра

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Оккупанты против украинских удобрений, прокомментировал взрыв в Николаеве Ким
Оккупанты против украинских удобрений, прокомментировал взрыв в Николаеве Ким
Фото: Віталій Кім / Миколаївська ОДА / Telegram

В Николаеве 1 мая прогремел взрыв, в результате обстрела российскими оккупационными войсками в небе над городом появился цветной столб дыма.

Соответствующее фото опубликовал в Telegram глава областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.

"Оккупанты против украинских удобрений", – прокомментировал фото в Telegram Ким.

Позже он добавил новое фото, отметив, что над Николаевом "туча уже белая", а специалисты проверяют состав воздуха.

"Селитра/нитроамофоска. Воздух чист", – резюмировал Ким в Telegram около 10.00.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта Ким сообщил, что в Николаевской области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось.

18 апреля оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами, погибло пять человек, еще 15 ранены. В тот же день стало известно, что артиллеристы ВСУ разбили колонну техники российских оккупантов вблизи Вознесенска Николаевской области. 

22 апреля и.о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения в Украину – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга для создания сухопутного коридора в оккупированный Крым. Захват юга Украины, сказал Миннекаев, позволит россиянам получить выход к Приднестровью.

28 апреля российские войска разрушили строительный комбинат в Николаевской области, а также в очередной раз нанесли удар из РСЗО "Смерч" по Николаеву.

Власти Николаева готовятся к осаде или попытке вторжения в город российских оккупантов, сообщил в опубликованном 26 апреля интервью мэр Николаева Александр Сенкевич.

Теги: Россия, Украина, взрыв, Николаев, Николаевская область, обстрелы, война России против Украины, облако, Николаевская ОГА, Виталий Ким, российские оккупанты
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