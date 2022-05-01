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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С начала масштабной войны с Россией Украина получила гуманитарную помощь почти на 6 млрд грн – Минздрав

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В Минздраве перечислили страны, которые предоставили Украине гуманитарную помощь
В Минздраве перечислили страны, которые предоставили Украине гуманитарную помощь
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

С начала масштабного вторжения российской армии в Украину 24 февраля по состоянию на 29 апреля в Украину поступило гуманитарной помощи почти на 6 млрд грн грн. Об этом 1 мая проинформировало Министерство здравоохранения Украины.

"66 дней наши врачи постоянно спасают жизнь и здоровье тысяч украинцев, пострадавших от войны. В свою очередь, мировое сообщество поддерживает нашу медицинскую систему гуманитарной помощью. За время полномасштабных военных действий в Украину поступило 4485 тонн гуманитарных грузов на общую сумму 5,963 млрд грн", – говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что "украинских врачей поддерживает весь цивилизованный мир".

"Каждый день наши склады пополняются новыми гуманитарными грузами от дружественных стран. Среди них: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Дания, Эстония, Казахстан, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Норвегия, Нидерланды, Германия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Венгрия, Франция, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швеция, Япония, Израиль, Индия, Ирландия, Испания, Италия и многие другие", – объяснили в ведомстве.

Гуманитарную помощь в виде медикаментов, расходных материалов и оборудования предоставляли и международные, и благотворительные организации. Минздрав указал десятки украинских и зарубежных компаний, которые помогли украинцам за два месяца противостояния российской агрессии.

"Медицинскую гуманитарную помощь уже распределили для обеспечения бесперебойного функционирования украинских больниц", – подчеркнули в министерстве.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Россия, Министерство здравоохранения, медицина, война, агрессия, помощь, больница, гуманитарная помощь, война России против Украины, Минздрав, больницы, врачи, здравоохранение
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