С начала масштабной войны с Россией Украина получила гуманитарную помощь почти на 6 млрд грн – Минздрав

"66 дней наши врачи постоянно спасают жизнь и здоровье тысяч украинцев, пострадавших от войны. В свою очередь, мировое сообщество поддерживает нашу медицинскую систему гуманитарной помощью. За время полномасштабных военных действий в Украину поступило 4485 тонн гуманитарных грузов на общую сумму 5,963 млрд грн", – говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что "украинских врачей поддерживает весь цивилизованный мир".

"Каждый день наши склады пополняются новыми гуманитарными грузами от дружественных стран. Среди них: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Дания, Эстония, Казахстан, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Норвегия, Нидерланды, Германия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Венгрия, Франция, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швеция, Япония, Израиль, Индия, Ирландия, Испания, Италия и многие другие", – объяснили в ведомстве.

Гуманитарную помощь в виде медикаментов, расходных материалов и оборудования предоставляли и международные, и благотворительные организации. Минздрав указал десятки украинских и зарубежных компаний, которые помогли украинцам за два месяца противостояния российской агрессии.

"Медицинскую гуманитарную помощь уже распределили для обеспечения бесперебойного функционирования украинских больниц", – подчеркнули в министерстве.

Война России против Украины. Главное (обновляется)