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Российское ТВ запугивает страны Европы ядерным ударом за помощь Украине

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В эфире показали картинку с подписью "Время полета ракет РС-28 "Сармат" до столиц стран, дающих Украине больше всего оружия"
В эфире показали картинку с подписью "Время полета ракет РС-28 "Сармат" до столиц стран, дающих Украине больше всего оружия"
Скриншот: Кровавая барыня / Telegram

В эфире телеканала "Россия 1" российская пропагандистка Ольга Скабеева и депутат Госдумы от фракции ЛДПР Алексей Журавлев рассуждали о ядерных ударах по Великобритании, Германии и Франции, дающих Украине оружие. Фрагмент этого эфира опубликовала 29 апреля журналистка Ксения Собчак в Telegram.

"Один "Сармат" (межконтинентальная баллистическая ракета. – "ГОРДОН") – и все: были Британские острова – нет Британских островов. Я серьезно говорю", – сказал Журавлев.

Ведущий и депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Попов пытался возразить, что Великобритания тоже располагает ядерным вооружением и в этой войне "не выживет никто", однако Журавлев и Скабеева продолжили свои рассуждения.

"Начнем сначала, с чистого листа", – прокомментировала Скабеева и озвучила время полета "Сармата" от Калининграда до Берлина (106 секунд), до Парижа (200 секунд) и до Лондона (202 секунды).

В эфире продемонстрировали соответствующую картинку с подписью "Время полета ракет РС-28 "Сармат" до столиц стран, дающих Украине больше всего оружия".

"Им эту картинку надо тоже показывать. Считайте посекундно. Что ты успеешь? Все, здравствуйте, прилетело", – сказал Журавлев.

При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров 29 апреля говорил, что "Россия не угрожает никому ядерной войной, разговоры об этом начинают западные страны". Его цитировали "РИА Новости".

Контекст:

В конце февраля, вскоре после вторжения России в Украину, президент РФ Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.

США осудили решение Путина. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что президент РФ "создает несуществующие угрозы, чтобы оправдать дальнейшую агрессию". В Пентагоне считают, что, если Украина продолжит успешно защищаться от российского вторжения, Путин продолжит угрожать Западу ядерным оружием.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал "опасными и безответственными" угрозы использования Россией ядерного оружия.

Китай призвал к сдержанности. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что все стороны должны сохранять спокойствие и избегать дальнейшей эскалации.

Замсекретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил 27 марта, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях: когда по ее территории был нанесен удар с использованием средств ядерного поражения; при любом другом применении ядерного оружия против России или ее союзников; при посягательстве на критическую инфраструктуру, в результате которого российские силы ядерного сдерживания были парализованы; когда есть акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось существование страны.

Спикер Путина Дмитрий Песков сообщал 29 марта, что любой исход войны в Украине – не повод для применения ядерного оружия РФ.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в случае применения РФ ядерного оружия "цена действий Путина будет просто астрономической".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, телевидение, ядерное оружие, пропаганда, война России против Украины, Алексей Журавлев, Евгений Попов, Ольга Скабеева
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