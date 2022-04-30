Российское ТВ запугивает страны Европы ядерным ударом за помощь Украине

В эфире показали картинку с подписью "Время полета ракет РС-28 "Сармат" до столиц стран, дающих Украине больше всего оружия" Скриншот: Кровавая барыня / Telegram

"Один "Сармат" (межконтинентальная баллистическая ракета. – "ГОРДОН") – и все: были Британские острова – нет Британских островов. Я серьезно говорю", – сказал Журавлев.

Ведущий и депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Попов пытался возразить, что Великобритания тоже располагает ядерным вооружением и в этой войне "не выживет никто", однако Журавлев и Скабеева продолжили свои рассуждения.

"Начнем сначала, с чистого листа", – прокомментировала Скабеева и озвучила время полета "Сармата" от Калининграда до Берлина (106 секунд), до Парижа (200 секунд) и до Лондона (202 секунды).

В эфире продемонстрировали соответствующую картинку с подписью "Время полета ракет РС-28 "Сармат" до столиц стран, дающих Украине больше всего оружия".

"Им эту картинку надо тоже показывать. Считайте посекундно. Что ты успеешь? Все, здравствуйте, прилетело", – сказал Журавлев.

При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров 29 апреля говорил, что "Россия не угрожает никому ядерной войной, разговоры об этом начинают западные страны". Его цитировали "РИА Новости".