От проекта "Спасаем жизнь" получили гуманитарную помощь уже почти 30 тыс. человек

"Из них было доставлено в распределительный центр в Запорожье 650 тонн, 532 приехали в Кривой Рог, 255 – в Каменское, а 207 – в Днепр. В центрах товары формируются в гуманитарные наборы, а оттуда помощь распределяется в города и общины, нуждающиеся в немедленной поддержке. Так, гуманитарный груз уже поступил в Лозоватскую, Глеюватскую, Широковскую, Карповскую, Новолатовскую общины Днепропетровщины, а также Петровскую общину на Кировоградщине. Помогает инициатива бизнеса СКМ и в зоне активных боевых действий на Донбассе. "Спасаем жизнь" уже передал 13 тыс. наборов гуманитарной помощи жителям Покровска, еще 6 тыс. – в город Авдеевку", – сказано в сообщении.

Издание отмечает, что приоритетную помощь получают социально незащищенные слои населения: многодетные семьи, одинокие матери, дети с инвалидностью, вынужденные переселенцы и семьи, пострадавшие от войны.

"Одна из главных целей проекта на ближайшее время – добиться ежемесячной поддержки наборами 100 тыс. украинцев. С помощью доноров организации уже собрано около половины средств от необходимых – €749 тыс. Также из этих гуманитарных грузов в прифронтовых городах формируется стратегический запас на случай обострения ситуации со снабжением. На это основные доноры проекта – "Метинвест" и ДТЭК – уже выделили €5,26 млн из €6,2 млн необходимых. Деятельность гуманитарной инициативы высоко оценили Министерство по временно оккупированным территориям и внутренне перемещенным лицам, Министерство инфраструктуры, военно-гражданские администрации Донецкой области и города Авдеевка, Запорожский горсовет", – пишет "Обозреватель".

Финансируют проект "Спасаем жизнь" компании "Метинвест" и ДТЭК, входящие в группу СКМ, в координации с Фондом Рината Ахметова.